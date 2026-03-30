Alcaldía de Panamá instala máquina que produce agua potable del aire en la Isla de Pedro González

La Alcaldía de Panamá instaló con éxito la máquina dispensadora Watergen GEN-M1 en la Isla de Pedro González, Archipiélago de Las Perlas. Este generador atmosférico de alta tecnología tiene la capacidad de producir hasta 220 litros de agua potable diarios (aproximadamente 1,200 vasos) utilizando únicamente la humedad del aire.

El equipo fue donado por el Gobierno de Israel tras una visita oficial del alcalde Mayer Mizrachi a dicho país en septiembre pasado.

“La isla de Pedro González ha pasado de no tener agua a contar con la mejor agua potable del país, gracias a esta tecnología que transforma la humedad del aire en agua, esto es innovador pero también es bueno para la comunidad”. “Este es el futuro que queremos: uno donde la tecnología sirve a la gente, donde la innovación llega a quienes más la necesitan, y donde cada gota cuenta una historia de impacto y transformación”, resaltó Mizrachi.

Impacto y sostenibilidad de la máquina dispensadora Watergen GEN-M1

Contexto: Antes de este proyecto, la comunidad dependía de pozos, captación de lluvia y el costoso traslado de agua embotellada.

Eficiencia: El sistema consume solo 2.5 kW al día y cumple con los más altos estándares internacionales de potabilidad (EE. UU., Francia, Japón e Israel).

Próximos pasos: Una segunda unidad será instalada próximamente en un centro municipal de Panamá Este.

watergen - alcaldia de panama Máquina dispensadora Watergen GEN-M1. Alcaldía de Panamá

La iniciativa, coordinada con el Despacho de la Primera Dama, Maricel de Mulino, reafirma el compromiso municipal con la salud pública y el cuidado del ambiente mediante soluciones que no requieren infraestructuras hídricas complejas.