Panamá Nacionales -  30 de marzo de 2026 - 17:33

SENNIAF reporta grave incidente en centro de Tocumen que puso en riesgo a menores

El pasado martes, SENNIAF informó la fuga de 14 menores del centro de Tocumen. Posteriormente, el viernes 27, informa la ubicación de 5 de ellos

SENNIAF reporta grave incidente en centro de Tocumen.

SENNIAF reporta grave incidente en centro de Tocumen.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) confirmó que la tarde de este lunes se registró un grave incidente en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. De acuerdo con el comunicado oficial, el hecho comprometió la seguridad y la integridad física de los niños y adolescentes que residen en dichas instalaciones.

Ante la gravedad del suceso, fue necesaria la intervención inmediata de la Policía de Niñez y Adolescencia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

El pasado martes, SENNIAF informó la fuga de 14 menores de este centro. Posteriormente, el viernes 27, informa la ubicación de 5 de ellos

La SENNIAF reafirma su compromiso con la protección integral de la niñez y exhorta a la población a colaborar con cualquier información que facilite su pronta localización.

Los reportes pueden realizarse de manera confidencial a través de las líneas de emergencia 104, 911 o al número 6993-8818.

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