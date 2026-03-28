Panamá Nacionales -  28 de marzo de 2026 - 11:33

SENNIAF localiza a 5 menores tras fuga de adolescentes del centro en Tocumen

La SENNIAF informó que el hallazgo se produce tras la denuncia interpuesta por la directora general y la inmediata activación de la Alerta Amber.

SENNIAF localiza a 5 menores tras fuga de adolescentes del centro en Tocumen.

SENNIAF localiza a 5 menores tras fuga de adolescentes del centro en Tocumen.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) informó la localización de 5 menores de edad, de un grupo de 15 que se evadieron el pasado martes 24 de marzo del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

El hallazgo se produce tras la denuncia interpuesta por la directora general, Lilibeth Cárdenas, y la inmediata activación de la Alerta Amber.

La SENNIAF reafirma su compromiso con la protección integral de la niñez y exhorta a la población a colaborar con cualquier información que facilite su pronta localización.

Los reportes pueden realizarse de manera confidencial a través de las líneas de emergencia 104, 911 o al número 6993-8818.

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