Semana Santa 2026: desde cuándo no laboran los funcionarios públicos en Panamá

El Gobierno Nacional decretó el cierre de las oficinas públicas en todo el país a partir del jueves 2 de abril de 2026 desde las 12:00 p.m., con motivo de la conmemoración de la Semana Santa .

La medida aplica tanto para instituciones nacionales como municipales. La disposición fue establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 9 del 20 de marzo de 2026, el cual ordena la suspensión de labores en el sector público durante este periodo.

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Semana Santa: ¿Qué instituciones sí trabajarán?

El decreto establece excepciones claras para garantizar servicios esenciales:

Servicios de salud

Seguridad pública

Atención de emergencias

Otras entidades que, por la naturaleza de sus funciones, deban permanecer operativas

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La Autoridad del Canal de Panamá no se rige por esta medida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la Ley 19 de 1997. Esto significa que las operaciones del Canal continuarán con normalidad durante la Semana Santa.

Semana Santa en Panamá

La Semana Santa es una de las fechas más importantes del calendario religioso en el país, marcada por actividades litúrgicas, procesiones y desplazamientos hacia el interior.