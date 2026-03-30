¿Cuándo empieza la Semana Santa 2026?

La Semana Santa 2026 inició su conmemoración este domingo 29 de marzo con el "Domingo de Ramos", fecha que marca la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. La celebración se extenderá hasta el próximo domingo 5 de abril, día en que la fe cristiana celebra el "Domingo de Resurrección".
- Lunes Santo: Jesús expulsa a los mercaderes del Templo y recibe la unción en Betania.
- Martes Santo: Jesús predica en Jerusalén y anuncia la traición de uno de sus discípulos.
- Miércoles Santo: Se recuerda la entrega de Jesús por parte de Judas Iscariote a los sacerdotes a cambio de monedas de plata.
- Jueves Santo: La Última Cena de Jesús con sus apóstoles, la institución de la Eucaristía y el lavatorio de pies.
- Viernes Santo: Conmemoración de la Pasión y la crucifixión de Jesús.
- Sábado Santo: Día de silencio y reflexión que precede a la Vigilia Pascual.
- Domingo de Resurrección: También llamado Domingo de Pascua, celebra la victoria de Cristo sobre la muerte.