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Panamá Semana Santa -  29 de marzo de 2026 - 14:49

Semana Santa, Domingo de Ramos: ¿Cuál es su significado y cómo se conmemora?

En el Domingo de Ramos, te explicamos el inicio de la Semana Santa y su profundo significado para los fieles

Semana Santa

Semana Santa, Domingo de Ramos

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Este 29 de marzo, se celebra el Domingo de Ramos, una fecha que marca el inicio de la Semana Santa, período en el que los cristianos recuerdan la Pasión de Cristo, desde su entrada triunfal a Jerusalén hasta su crucifixión y posterior resurrección en la Pascua.

De acuerdo con la tradición cristiana, el Domingo de Ramos conmemora la llegada de Jesús de Nazaret a Jerusalén, donde fue recibido por la multitud con ramos de olivo y aclamaciones como el Hijo de Dios. Como parte de la celebración, los fieles suelen acudir a misa portando ramos que son bendecidos durante la ceremonia.

Significado del Domingo de Ramos en Semana Santa

El papa Francisco dirige la misa del Domingo de Ramos, el 9 de abril de 2017 en la plaza de San Pedro en el Vaticano.

El ramo, además de ser un símbolo de bienvenida y fe, se coloca tradicionalmente en las puertas de los hogares como señal de protección y bendición, en preparación para los días solemnes que rememoran la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

El Domingo de Ramos invita a los creyentes a reflexionar y renovar su espiritualidad en el comienzo de la semana más significativa del calendario cristiano.

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