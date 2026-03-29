Semana Santa, Domingo de Ramos: ¿Cuál es su significado y cómo se conmemora?

Este 29 de marzo, se celebra el Domingo de Ramos, una fecha que marca el inicio de la Semana Santa, período en el que los cristianos recuerdan la Pasión de Cristo, desde su entrada triunfal a Jerusalén hasta su crucifixión y posterior resurrección en la Pascua.
Significado del Domingo de Ramos en Semana Santa
El ramo, además de ser un símbolo de bienvenida y fe, se coloca tradicionalmente en las puertas de los hogares como señal de protección y bendición, en preparación para los días solemnes que rememoran la pasión, muerte y resurrección de Jesús.
El Domingo de Ramos invita a los creyentes a reflexionar y renovar su espiritualidad en el comienzo de la semana más significativa del calendario cristiano.