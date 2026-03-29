Semana Santa, Domingo de Ramos: ¿Cuál es su significado y cómo se conmemora?

Este 29 de marzo, se celebra el Domingo de Ramos, una fecha que marca el inicio de la Semana Santa , período en el que los cristianos recuerdan la Pasión de Cristo, desde su entrada triunfal a Jerusalén hasta su crucifixión y posterior resurrección en la Pascua.

De acuerdo con la tradición cristiana, el Domingo de Ramos conmemora la llegada de Jesús de Nazaret a Jerusalén, donde fue recibido por la multitud con ramos de olivo y aclamaciones como el Hijo de Dios. Como parte de la celebración, los fieles suelen acudir a misa portando ramos que son bendecidos durante la ceremonia.

Significado del Domingo de Ramos en Semana Santa

El papa Francisco dirige la misa del Domingo de Ramos, el 9 de abril de 2017 en la plaza de San Pedro en el Vaticano.

El ramo, además de ser un símbolo de bienvenida y fe, se coloca tradicionalmente en las puertas de los hogares como señal de protección y bendición, en preparación para los días solemnes que rememoran la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

El Domingo de Ramos invita a los creyentes a reflexionar y renovar su espiritualidad en el comienzo de la semana más significativa del calendario cristiano.