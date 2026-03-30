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Panamá Semana Santa -  30 de marzo de 2026 - 15:13

Semana Santa 2026 en Panamá: por qué es una fecha especial y cómo vivirla

Descubre por qué la Semana Santa es importante en Panamá: conoce su significado, tradiciones y los días en que se suspenderán actividades laborales y escolares.

Semana Santa en Panamá.

Semana Santa en Panamá.

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Semana Santa es uno de los periodos más significativos del calendario cristiano, conmemorando la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En Panamá, esta semana combina reflexión espiritual, oración y actividades litúrgicas, con tradiciones culturales que atraen tanto a locales como a turistas.

Días feriados y laborales en Panamá 2026

  • Jueves Santo: 28 de marzo
  • Viernes Santo: 29 de marzo
  • Sábado de Gloria: 30 de marzo (no feriado oficial)
  • Domingo de Resurrección: 31 de marzo

Durante estos días, la mayoría de instituciones públicas y privadas suspenden labores, por lo que se recomienda a la población planificar transporte, compras y actividades recreativas.

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Semana Santa: Tradiciones y costumbres panameñas

Semana Santa en Panamá -

En Panamá, la Semana Santa se vive con una mezcla de rituales religiosos y actividades culturales:

  • Procesiones y viacrucis: Se realizan en iglesias y plazas principales de ciudades y pueblos, con participación comunitaria y música tradicional.
  • Ferias y gastronomía: Platillos típicos como bacalao, arroz con coco y empanadas de pescado son protagonistas en mesas y ferias locales.
  • Turismo religioso: Sitios como el Casco Antiguo de Panamá, la Catedral Metropolitana y templos históricos reciben visitantes que participan en ceremonias y recorridos culturales.

Turismo y recreación en Semana Santa 2026

Muchos panameños aprovechan el feriado para viajar y disfrutar de la naturaleza:

  • Playas: Bocas del Toro y San Blas para actividades acuáticas y descanso familiar.
  • Montaña y naturaleza: Volcán y Tierras Altas ofrecen senderismo, aire fresco y turismo rural.
  • Ríos y parques nacionales: Río Chiriquí y áreas protegidas para recreación y contacto con la biodiversidad local.

Este periodo suele registrar un incremento significativo en ocupación hotelera y transporte, por lo que se recomienda reservar con antelación.

Consejos para disfrutar Semana Santa 2026 en Panamá

  • Planificar desplazamientos y verificar rutas antes de salir.
  • Respetar normas de tránsito y seguridad en playas, ríos y senderos.
  • Participar de manera responsable en actividades religiosas y culturales.
  • Mantener medidas de prevención ante calor, exposición al sol y mosquitos.
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