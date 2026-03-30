INADEH abre segundo periodo de inscripciones 2026 con innovadores cursos para abril

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura del proceso de inscripción para su segundo periodo académico de 2026. La institución invita a los interesados a nivel nacional a matricularse en uno de los cursos disponibles en sus 28 áreas de formación.
INADEH: cómo inscribirse a los cursos de abril 2026
- Ingresa al portal web: https://digital.inadeh.edu.pa/preinscrip/ y crea una cuenta en el icono de 'Registrarme'.
- Luego de completar este paso, el portal te redireccionará a la página inicial, donde podrás buscar el centro de formación, la modalidad y el turno de tu conveniencia.
- Allí elegirás el curso gratuito que prefieras y harás clic en el botón de 'Preinscribirme'.
- Por último, recibirás un correo electrónico en el que te informará que estás en la lista de los estudiantes preinscritos. Una vez cuente con el listado oficial, te enviarán el código de ingreso al portal de clases de elección del instructor y otros datos.