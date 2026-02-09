Carnavales 2026: Policía Nacional reforzará sanciones contra conductores sorprendidos en estado etílico

La Policía Nacional de Panamá emitió un recordatorio crítico para toda la ciudadanía con motivo del próximo operativo de Carnavales 2026. Con el objetivo de garantizar la seguridad en las vías, la institución ha reforzado las directrices que deberán seguir tanto conductores comerciales como privados durante los días de fiesta, advirtiendo que la prudencia será el factor determinante para evitar consecuencias legales y materiales.

Policía Nacional: reglas obligatorias y consecuencias directas

Para este operativo, las autoridades han sido enfáticas en que no habrá flexibilidad respecto a la documentación y el comportamiento al volante. Según el comunicado oficial con fecha del 9 de febrero de 2026, los puntos clave que todo conductor debe considerar para evitar sanciones son los siguientes:

Portar la licencia de conducir vigente en todo momento.

Cumplir estrictamente con todas las normas y señales de tránsito establecidas.

Conducir de manera defensiva y mantener la prudencia en las carreteras.

El incumplimiento de estas disposiciones no solo resultará en multas económicas, sino que la Policía Nacional ha confirmado que se procederá con el traslado inmediato del vehículo mediante grúa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2020870401371324425?s=20&partner=&hide_thread=false La @policiadepanama recuerda a los conductores que deben portar licencia vigente y que el incumplimiento de esta y otras reglas de tránsito resultarán en "sanciones y traslado del vehículo mediante grúa". pic.twitter.com/MnbQcJhBzR — Telemetro Reporta (@TReporta) February 9, 2026

Prevención y responsabilidad familiar

La entidad también hizo un llamado enérgico sobre el consumo de bebidas alcohólicas durante las festividades. Se exhorta a la población a contar con un conductor designado para prevenir accidentes que pongan en riesgo la vida de los ocupantes y de terceros. La seguridad durante estos carnavales dependerá de la responsabilidad individual para proteger la integridad de las familias panameñas en las vías de todo el país.