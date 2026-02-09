ATTT anuncia restricción nacional de carga para carnavales: conozca los límites permitidos

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) anunció medidas preventivas para los Carnavales 2026, entre ellas la restricción del transporte de carga pesada a nivel nacional, ante el alto flujo vehicular hacia el interior del país y para reforzar la seguridad vial.

ATTT: Periodo de prohibición y excepciones

La disposición oficial establece que queda prohibida la circulación de equipos con dimensiones excedidas (sobredimensionados) en fechas específicas para evitar congestionamientos y riesgos de accidentes.

El periodo de restricción comprende desde el jueves 12 de febrero a las 6:00 p.m., hasta el jueves 19 de febrero de 2026 a las 6:00 a.m.. Durante este lapso, solo se permitirá el tránsito de aquellos vehículos que se mantengan estrictamente dentro de los límites de dimensiones reglamentarios.

Transpote de carga terrestre Prohibida la circulación de equipos con dimensiones excedidas. TReporta

Medidas de seguridad y dimensiones máximas

Para circular sin enfrentar sanciones, la ATTT ha recordado que los vehículos de carga deben cumplir con los siguientes parámetros técnicos:

El ancho de la unidad no puede superar los 2.50 metros.

El largo total del equipo debe ser de máximo 20 metros.

La altura permitida se mantiene hasta los 4.15 metros.

Según explicó la institución, esta normativa busca facilitar la fluidez vehicular y minimizar los peligros en las vías nacionales durante el periodo de festividades. Las autoridades de tránsito estarán vigilantes en los principales puntos de control para asegurar que todo equipo de carga que exceda estas medidas permanezca fuera de las rutas de mayor circulación mientras dure la movilización masiva por el "Rey Momo".