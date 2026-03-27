Panamá Nacionales -  27 de marzo de 2026 - 09:20

Calendario de pago abril 2026 Panamá: fechas de salario del MEF

Importante mencionar que los pagos correspondientes a la segunda quincena de marzo continúa este viernes 27 para el segundo grupo y el lunes 30 el tercer grupo.

Calendario de pago abril 2026 Panamá

Calendario de pago abril 2026 Panamá

MEF
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en conjunto con la Contraloría General de la República de Panamá, dio a conocer el calendario oficial de pago de salarios correspondiente a abril de 2026 para los servidores públicos.

El cronograma busca facilitar la organización financiera de miles de funcionarios del Estado que laboran en distintas instituciones públicas del país.

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Fechas de pago de salarios – abril 2026

13 y 27 de marzo

Reciben su salario los colaboradores del:

  • Sistema Penal Acusatorio
  • Ministerio de Educación (MEDUCA)
  • Policía Nacional de Panamá

14 y 28 de marzo

Cobran los funcionarios de:

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General de la República
  • Presidencia de la República
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Ministerio de Cultura
  • Ministerio de la Mujer
  • Defensoría del Pueblo

15 y 29 de abril

Corresponde el pago a los servidores públicos de:

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Recomendación a los funcionarios

Las autoridades reiteraron el llamado a verificar la fecha exacta de cobro dentro del calendario oficial, con el fin de planificar pagos, compromisos y gastos durante el mes.

Además, recordaron que el cronograma completo del primer semestre de 2026 está disponible en el documento oficial “Calendario de Registro y Pago de Salario – Primer semestre 2026”, publicado en los canales institucionales del Gobierno Nacional.

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