Calendario de pago abril 2026 Panamá: fechas de salario del MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en conjunto con la Contraloría General de la República de Panamá, dio a conocer el calendario oficial de pago de salarios correspondiente a abril de 2026 para los servidores públicos.

El cronograma busca facilitar la organización financiera de miles de funcionarios del Estado que laboran en distintas instituciones públicas del país.

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Fechas de pago de salarios – abril 2026

13 y 27 de marzo

Reciben su salario los colaboradores del:

Sistema Penal Acusatorio

Ministerio de Educación (MEDUCA)

Policía Nacional de Panamá

14 y 28 de marzo

Cobran los funcionarios de:

Asamblea Nacional

Contraloría General de la República

Presidencia de la República

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Comercio e Industrias

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Seguridad Pública

Ministerio de Ambiente

Ministerio de Cultura

Ministerio de la Mujer

Defensoría del Pueblo

15 y 29 de abril

Corresponde el pago a los servidores públicos de:

Ministerio de Desarrollo Agropecuario

Ministerio de Salud

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral

Ministerio de Vivienda

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)

Tribunal Administrativo Tributario

Órgano Judicial

Procuraduría General de la Nación

Tribunal Electoral

Fiscalía General Electoral

Tribunal de Cuentas

Fiscalía de Cuentas

Recomendación a los funcionarios

Las autoridades reiteraron el llamado a verificar la fecha exacta de cobro dentro del calendario oficial, con el fin de planificar pagos, compromisos y gastos durante el mes.

Además, recordaron que el cronograma completo del primer semestre de 2026 está disponible en el documento oficial “Calendario de Registro y Pago de Salario – Primer semestre 2026”, publicado en los canales institucionales del Gobierno Nacional.