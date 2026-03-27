Calendario de pago abril 2026 Panamá: fechas de salario del MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en conjunto con la Contraloría General de la República de Panamá, dio a conocer el calendario oficial de pago de salarios correspondiente a abril de 2026 para los servidores públicos.
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Fechas de pago de salarios – abril 2026
13 y 27 de marzo
Reciben su salario los colaboradores del:
- Sistema Penal Acusatorio
- Ministerio de Educación (MEDUCA)
- Policía Nacional de Panamá
14 y 28 de marzo
Cobran los funcionarios de:
- Asamblea Nacional
- Contraloría General de la República
- Presidencia de la República
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Comercio e Industrias
- Ministerio de Obras Públicas
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Seguridad Pública
- Ministerio de Ambiente
- Ministerio de Cultura
- Ministerio de la Mujer
- Defensoría del Pueblo
15 y 29 de abril
Corresponde el pago a los servidores públicos de:
- Ministerio de Desarrollo Agropecuario
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
- Ministerio de Vivienda
- Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
- Tribunal Administrativo Tributario
- Órgano Judicial
- Procuraduría General de la Nación
- Tribunal Electoral
- Fiscalía General Electoral
- Tribunal de Cuentas
- Fiscalía de Cuentas
Recomendación a los funcionarios
Las autoridades reiteraron el llamado a verificar la fecha exacta de cobro dentro del calendario oficial, con el fin de planificar pagos, compromisos y gastos durante el mes.
Además, recordaron que el cronograma completo del primer semestre de 2026 está disponible en el documento oficial “Calendario de Registro y Pago de Salario – Primer semestre 2026”, publicado en los canales institucionales del Gobierno Nacional.