PASE-U 2026: IFARHU explica por qué aún no paga el primer desembolso

Padres de familia se encuentran a la espera del primer pago del PASE-U 2026, mientras el IFARHU confirmó a un medio de la localidad que el desembolso aún no tiene fecha oficial. La entidad explicó que el retraso se debe a que todavía no ha recibido el listado oficial de estudiantes matriculados por parte del MEDUCA.
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Cambios en la forma de pago
El IFARHU también adelantó que se encuentra implementando, de manera progresiva, el pago del PASE-U a través de transferencias bancarias (ACH) a nivel nacional.
Este cambio busca:
- Reducir filas
- Agilizar el proceso
- Mejorar la distribución del dinero
El director del IFARHU, Jaime Díaz Godoy, señaló que la institución evalúa nuevas medidas para controlar el destino del subsidio. “Padres utilizan el dinero en cosas que no está destinado para el propósito del subsidio”, advirtió.
¿En qué se podría usar el PASE-U?
De aplicarse el nuevo modelo, el dinero no podría retirarse en efectivo y solo se usaría en comercios afiliados para:
- Útiles escolares
- Uniformes
- Transporte
- Alimentación
El IFARHU aclaró que estas restricciones aplicarían únicamente al PASE-U, mientras que las becas del Concurso General mantendrían el retiro en efectivo, al estar ligadas al rendimiento académico.
La entidad busca fortalecer la trazabilidad de los fondos y alinearse con estándares internacionales. “Queremos decirle al país en qué se está utilizando el dinero del programa PASE-U”, destacó el director.