PASE-U 2026: IFARHU explica por qué aún no paga el primer desembolso

Padres de familia se encuentran a la espera del primer pago del PASE-U 2026, mientras el IFARHU confirmó a un medio de la localidad que el desembolso aún no tiene fecha oficial. La entidad explicó que el retraso se debe a que todavía no ha recibido el listado oficial de estudiantes matriculados por parte del MEDUCA.

Sin este registro actualizado, el IFARHU no puede validar quiénes cumplen con los requisitos para recibir el beneficio.

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Cambios en la forma de pago

El IFARHU también adelantó que se encuentra implementando, de manera progresiva, el pago del PASE-U a través de transferencias bancarias (ACH) a nivel nacional.

Este cambio busca:

Reducir filas

Agilizar el proceso

Mejorar la distribución del dinero

El director del IFARHU, Jaime Díaz Godoy, señaló que la institución evalúa nuevas medidas para controlar el destino del subsidio. “Padres utilizan el dinero en cosas que no está destinado para el propósito del subsidio”, advirtió.

PASE-U (7) IFARHU continua con el tercer pago de PASE-U. IFARHU

¿En qué se podría usar el PASE-U?

De aplicarse el nuevo modelo, el dinero no podría retirarse en efectivo y solo se usaría en comercios afiliados para:

Útiles escolares

Uniformes

Transporte

Alimentación

El IFARHU aclaró que estas restricciones aplicarían únicamente al PASE-U, mientras que las becas del Concurso General mantendrían el retiro en efectivo, al estar ligadas al rendimiento académico.

La entidad busca fortalecer la trazabilidad de los fondos y alinearse con estándares internacionales. “Queremos decirle al país en qué se está utilizando el dinero del programa PASE-U”, destacó el director.