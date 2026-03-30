Acto violento en policlínica de la CSS en Calidonia deja daños, pero sin heridos

Acto violento en policlínica Policlínica Manuel Ferrer Valdés de la CSS. CSS

Por Ana Canto La Caja de Seguro Social (CSS) condenó enérgicamente el acto violento registrado en la Policlínica Manuel Ferrer Valdés, ubicada en Calidonia. Un individuo ingresó a las áreas de Farmacia y Registros Médicos, ocasionando daños materiales de consideración en puertas y ventanillas de atención.

Afortunadamente, el incidente solo dejó afectaciones a la infraestructura de la policlínica, sin que se reportaran personas heridas entre los pacientes o el personal. Tras el suceso, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad para salvaguardar la integridad de los asegurados y colaboradores presentes.

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