Acto violento en policlínica de la CSS en Calidonia deja daños, pero sin heridos

La Caja de Seguro Social (CSS) condenó enérgicamente el acto violento registrado en la Policlínica Manuel Ferrer Valdés, ubicada en Calidonia. Un individuo ingresó a las áreas de Farmacia y Registros Médicos, ocasionando daños materiales de consideración en puertas y ventanillas de atención.
El responsable del ataque fue capturado en el sitio y puesto a disposición de las autoridades competentes. La CSS confirmó que colabora plenamente con las investigaciones para esclarecer los motivos del ataque y reafirmó su compromiso con la seguridad dentro de sus instalaciones de salud.