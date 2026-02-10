Pago del décimo tercer mes a servidores públicos: esta es la fecha confirmada

El primer pago del décimo tercer mes para los servidores públicos en Panamá será entregado el jueves 20 de febrero de 2026, según el calendario oficial divulgado por la Contraloría General de la República.

Este desembolso corresponde al primer trimestre del año y representa un ingreso adicional para miles de funcionarios del Estado, quienes generalmente destinan estos fondos a gastos del hogar, compromisos financieros o ahorro.

Contenido relacionado: Calendario de pago a servidores públicos: Fechas de cobro durante el mes de febrero

La fecha fue confirmada junto con la publicación del calendario de pago de salarios del primer semestre de 2026, el cual fue divulgado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría, con el objetivo de facilitar la planificación financiera de los servidores públicos.

Fechas de pago de salarios a servidores públicos – Febrero 2026

pago, jubilados-shutterstock.jpg Shutterstock

De acuerdo con el calendario oficial, los pagos salariales se realizarán por grupos en las siguientes fechas:

Grupo 1

11 de febrero

25 de febrero

Grupo 2

12 de febrero

26 de febrero

Grupo 3

13 de febrero

27 de febrero

Recomendación a los funcionarios

Las autoridades reiteraron la importancia de que los servidores públicos verifiquen el grupo al que pertenecen, con el fin de conocer con exactitud la fecha en la que recibirán tanto su salario como el pago correspondiente del décimo tercer mes.

El décimo tercer mes es uno de los pagos adicionales más esperados por los funcionarios estatales, ya que contribuye a aliviar gastos personales y familiares durante el año.