AAUD anuncia días y horario de recolección de basura en Belisario Frías

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) dio a conocer el cronograma actualizado de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, estableciendo frecuencias y horarios específicos en el corregimiento de Belisario Frías.
La frecuencia de recolección de basura en distintos corregimientos del distrito de San Miguelito, en un horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Recolección de basura por la AAUD en Belisario Frías
Frecuencia 1: Lunes a sábado en vías principales:
- Cerro Batea
- Torrijos Carter
- Santa Marta
- La Fula
- Escuela Torrijos Carter
- Junta Comunal
- Central de San Martín, desde la iglesia hasta Caballero.
Frecuencia 2: Lunes, miércoles y viernes
- El Mirador
- La 2000
- La T de Torrijos Carter
- La Pavita
- La Palmita
- La 42-Ensenada
- El Diamante
- Escuela Rogelio Sinán
- Minisúper El Poderoso
- El Crispy.
Frecuencia 3: Martes, jueves y sábado
- Cerro Batea (sector 3, sector B, sector 5, sector 1 y sector 42)
- Las Colinas de Santa María,
- Calle Primavera
- Santa Marta (sector 2 y sector 8)
- sector H
- Sector C
- Tinajita.