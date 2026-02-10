Panamá Nacionales -  10 de febrero de 2026 - 13:17

AAUD anuncia días y horario de recolección de basura en Belisario Frías

AAUD anuncia nueva frecuencia de recolección de basura en San Miguelito: revisa días, horarios y sectores en el corregimiento de Belisario Frías.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) dio a conocer el cronograma actualizado de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, estableciendo frecuencias y horarios específicos en el corregimiento de Belisario Frías.

La frecuencia de recolección de basura en distintos corregimientos del distrito de San Miguelito, en un horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Recolección de basura por la AAUD en Belisario Frías

Frecuencia 1: Lunes a sábado en vías principales:

  • Cerro Batea
  • Torrijos Carter
  • Santa Marta
  • La Fula
  • Escuela Torrijos Carter
  • Junta Comunal
  • Central de San Martín, desde la iglesia hasta Caballero.

Frecuencia 2: Lunes, miércoles y viernes

  • El Mirador
  • La 2000
  • La T de Torrijos Carter
  • La Pavita
  • La Palmita
  • La 42-Ensenada
  • El Diamante
  • Escuela Rogelio Sinán
  • Minisúper El Poderoso
  • El Crispy.

Frecuencia 3: Martes, jueves y sábado

  • Cerro Batea (sector 3, sector B, sector 5, sector 1 y sector 42)
  • Las Colinas de Santa María,
  • Calle Primavera
  • Santa Marta (sector 2 y sector 8)
  • sector H
  • Sector C
  • Tinajita.
