Panamá Nacionales -  10 de febrero de 2026 - 11:59

AAUD anuncia días y horario de recolección de basura en Amelia Denis de Icaza

AAUD anuncia nueva frecuencia de recolección de basura en San Miguelito: revisa días, horarios y sectores en el corregimiento de Amelia Denis de Icaza.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) dio a conocer el cronograma actualizado de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, estableciendo frecuencias y horarios específicos en el corregimiento de Amelia Denis de Icaza.

La frecuencia de recolección de basura en distintos corregimientos del distrito de San Miguelito, en un horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Recolección de basura por la AAUD en Amelia Denis de Icaza

Frecuencia 1: Lunes a sábado

  • Pan de Azúcar.

Frecuencia 2: Lunes, miércoles y viernes

  • Vía principal de Los Andes #1.
  • Comisariato León hasta la entrada del COIF.
  • Fátima hasta la Escuela Amelia Denis de Icaza.
  • Vía principal de La Moya.

Frecuencia 3: Martes, jueves y sábado

  • 9 de Enero.
  • Transversales de Los Andes.
  • El Hueco.
  • Pan de Santa María.
  • Milagro.
  • Punto Massa – Recta de las 35.

Frecuencia 4: Lunes, miércoles y viernes

  • Linda Vista.
  • Calle Corotú.
  • Calle Caobos.
  • Jardines.
  • Altos de Santa María.
  • Bariloche.
  • PH Madison Towers.
  • Urbanización Limajo.
  • Bosque de Cibeles.

Frecuencia 5: Martes, jueves y sábado

  • Villa Real.
  • Villas de Vizcaya.
  • Altos de Country.
  • Altos de Panamá.
  • Fuente del Fresno.
  • Residencial Horizontes.
  • Residencial Castilla de Oro.
  • Santa Bárbara.
  • La Riviera.
