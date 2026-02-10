AAUD anuncia días y horario de recolección de basura en Amelia Denis de Icaza

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) dio a conocer el cronograma actualizado de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, estableciendo frecuencias y horarios específicos en el corregimiento de Amelia Denis de Icaza.
La frecuencia de recolección de basura en distintos corregimientos del distrito de San Miguelito, en un horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Recolección de basura por la AAUD en Amelia Denis de Icaza
Frecuencia 1: Lunes a sábado
-
Pan de Azúcar.
Frecuencia 2: Lunes, miércoles y viernes
- Vía principal de Los Andes #1.
- Comisariato León hasta la entrada del COIF.
- Fátima hasta la Escuela Amelia Denis de Icaza.
- Vía principal de La Moya.
Frecuencia 3: Martes, jueves y sábado
- 9 de Enero.
- Transversales de Los Andes.
- El Hueco.
- Pan de Santa María.
- Milagro.
- Punto Massa – Recta de las 35.
Frecuencia 4: Lunes, miércoles y viernes
- Linda Vista.
- Calle Corotú.
- Calle Caobos.
- Jardines.
- Altos de Santa María.
- Bariloche.
- PH Madison Towers.
- Urbanización Limajo.
- Bosque de Cibeles.
Frecuencia 5: Martes, jueves y sábado
- Villa Real.
- Villas de Vizcaya.
- Altos de Country.
- Altos de Panamá.
- Fuente del Fresno.
- Residencial Horizontes.
- Residencial Castilla de Oro.
- Santa Bárbara.
- La Riviera.