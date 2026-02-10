AAUD anuncia días y frecuencia de recolección de basura en sus 9 corregimientos

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) anunció el nuevo cronograma de recolección de basura para los distintos corregimientos del distrito de San Miguelito, con el objetivo de mejorar el servicio y optimizar la limpieza en las comunidades.
La entidad informó que los operativos se desarrollarán en horarios que van desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., aunque en algunos sectores el servicio se extenderá hasta las 10:00 p.m., dependiendo de la frecuencia establecida para cada área.
Presiona tu corregimiento para conocer cuándo el camión de basura pasará por tu área.
- Corregimiento Arnulfo Arias
- Corregimiento Rufina Alfaro
- Corregimiento José Domingo Espinar
- Corregimiento Omar Torrijos
- Corregimiento Mateo Iturralde
- Corregimiento Belisario Porras
- Corregimiento Amelia Denis de Icaza
- Corregimiento Belisario Frías
- Corregimiento Victoriano Lorenzo
AAUD pide colaboración ciudadana
La AAUD reiteró el llamado a los residentes para que saquen los desechos en los horarios establecidos, con el fin de garantizar la eficiencia del servicio y evitar la acumulación de basura en comunidades.