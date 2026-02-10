AAUD anuncia días y frecuencia de recolección de basura en sus 9 corregimientos

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario ( AAUD ) anunció el nuevo cronograma de recolección de basura para los distintos corregimientos del distrito de San Miguelito, con el objetivo de mejorar el servicio y optimizar la limpieza en las comunidades.

Contenido relacionado: Este lunes la AAUD asumirá competencia del servicio de recolección de basura en San Miguelito

La entidad informó que los operativos se desarrollarán en horarios que van desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., aunque en algunos sectores el servicio se extenderá hasta las 10:00 p.m., dependiendo de la frecuencia establecida para cada área.

Presiona tu corregimiento para conocer cuándo el camión de basura pasará por tu área.

Embed - Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario en Instagram: " San Miguelito | Frecuencias de Recolección La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) informa al distrito de San Miguelito sobre las frecuencias de recolección de desechos establecidas en cada uno de los nueve corregimientos, con el objetivo de garantizar un servicio eficiente, ordenado y oportuno para todos los residentes. Conocer y respetar los días y horarios asignados nos permite mantener comunidades más limpias y saludables. " View this post on Instagram

AAUD pide colaboración ciudadana

La AAUD reiteró el llamado a los residentes para que saquen los desechos en los horarios establecidos, con el fin de garantizar la eficiencia del servicio y evitar la acumulación de basura en comunidades.