AAUD anuncia días y horario de recolección de basura en Victoriano Lorenzo

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) dio a conocer la frecuencia de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, específicamente en el corregimiento de Victoriano Lorenzo, en horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Recolección de basura por la AAUD en Victoriano Lorenzo
Frecuencia 1: Lunes a sábado
- La Gran Estación
- Calle 16
- Monte Oscuro.
Frecuencia 2: lunes, miércoles y viernes en
- Junta Comunal
- Monte Oscuro
- barriada Luzcando
- La Roosevelt
- El Progreso
- Altamira.
Frecuencia 3: Lunes, miércoles y viernes
- Residencial El Bosque
- barriada El Doral
- Altos del Bosque
- Altos de la Montaña
- Alsacia-Aviñón
- Greenwood County.
Frecuencia 4: Martes, jueves y sábado
- San Antonio
- Detrás del Xtra
- Las 500
- El Martillo
- Calle Santa Rosa
- Santa Cecilia.