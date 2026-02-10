San Miguelito Nacionales -  10 de febrero de 2026 - 13:22

AAUD anuncia días y horario de recolección de basura en Victoriano Lorenzo

AAUD anuncia nueva frecuencia de recolección de basura en San Miguelito: revisa días, horarios y sectores en el corregimiento de Victoriano Lorenzo.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) dio a conocer la frecuencia de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, específicamente en el corregimiento de Victoriano Lorenzo, en horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Recolección de basura por la AAUD en Victoriano Lorenzo

Frecuencia 1: Lunes a sábado

  • La Gran Estación
  • Calle 16
  • Monte Oscuro.

Frecuencia 2: lunes, miércoles y viernes en

  • Junta Comunal
  • Monte Oscuro
  • barriada Luzcando
  • La Roosevelt
  • El Progreso
  • Altamira.

Frecuencia 3: Lunes, miércoles y viernes

  • Residencial El Bosque
  • barriada El Doral
  • Altos del Bosque
  • Altos de la Montaña
  • Alsacia-Aviñón
  • Greenwood County.

Frecuencia 4: Martes, jueves y sábado

  • San Antonio
  • Detrás del Xtra
  • Las 500
  • El Martillo
  • Calle Santa Rosa
  • Santa Cecilia.
