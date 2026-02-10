Panamá Nacionales -  10 de febrero de 2026 - 11:52

AAUD anuncia días y horario de recolección de basura en Belisario Porras

AAUD anuncia nueva frecuencia de recolección de basura en San Miguelito: revisa días, horarios y sectores en el corregimiento de Belisario Porras.

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) dio a conocer el cronograma actualizado de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, estableciendo frecuencias y horarios específicos en el corregimiento de Belisario Porras.

La frecuencia de recolección de basura en distintos corregimientos del distrito de San Miguelito, en un horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Recolección de basura por la AAUD en Belisario Porras

Frecuencia 1

  • Vía principal de Belisario Porras.

Frecuencia 2

  • Veranillo
  • Nuevo Veranillo
  • Calle M
  • La recta de San Roque
  • Sectores 31, 32 y 35
  • Sectores 1, 2, 3 y 4 de Samaria

Frecuencia 3

  • Sectores 4 y 5 de Samaria
  • Samaria Sinal (C) Louis Martí (desde la escuela hacia Abarrotería María)
  • Calle Suecia
  • Don Bosco
  • La Providencia
  • Cancha del Mamey
  • Parrillada Mamá Yiya
  • Calle El Turín
  • Río Palomo
  • Quintas de San José
  • Parque Sarsavilla
  • Edificio Plaza Mallorca
  • Ojo de Agua
  • Villa de San José
  • San Cristóbal Abajo
  • Samaria Piedra
