AAUD anuncia días y horario de recolección de basura en Belisario Porras

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) dio a conocer el cronograma actualizado de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, estableciendo frecuencias y horarios específicos en el corregimiento de Belisario Porras.
La frecuencia de recolección de basura en distintos corregimientos del distrito de San Miguelito, en un horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Recolección de basura por la AAUD en Belisario Porras
Frecuencia 1
- Vía principal de Belisario Porras.
Frecuencia 2
- Veranillo
- Nuevo Veranillo
- Calle M
- La recta de San Roque
- Sectores 31, 32 y 35
- Sectores 1, 2, 3 y 4 de Samaria
Frecuencia 3
- Sectores 4 y 5 de Samaria
- Samaria Sinal (C) Louis Martí (desde la escuela hacia Abarrotería María)
- Calle Suecia
- Don Bosco
- La Providencia
- Cancha del Mamey
- Parrillada Mamá Yiya
- Calle El Turín
- Río Palomo
- Quintas de San José
- Parque Sarsavilla
- Edificio Plaza Mallorca
- Ojo de Agua
- Villa de San José
- San Cristóbal Abajo
- Samaria Piedra