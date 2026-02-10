San Miguelito Nacionales -  10 de febrero de 2026 - 11:18

AAUD anuncia días y horario de recolección de basura en Omar Torrijos

AAUD anuncia nueva frecuencia de recolección de basura en San Miguelito: revisa días, horarios y sectores en el corregimiento de Omar Torrijos.

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) dio a conocer el cronograma actualizado de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, estableciendo frecuencias y horarios específicos en el corregimiento de Omar Torrijos.

Recolección de basura por la AAUD en Omar Torrijos

Frecuencia 1: Lunes a sábado (7:00 a.m. - 6:00 p.m.)

Sectores:

  • Vía principal de San Isidro
  • Valle de San Isidro
  • Centro de Salud
  • Calle 1
  • Calle 2
  • Calle Negra.

Frecuencia 2: Lunes, martes y viernes (7:00 a.m. - 6:00 p.m.)

Sectores:

  • Santa Librada
  • Green Village
  • Templo Bahai
  • Vía principal de Los Andes.

Frecuencia 3: Martes, jueves y sábado (7:00 a.m. - 6:00 p.m.)

Incluye:

  • Milla 8
  • Villa Georgina
  • Campo Verde y alrrededores
  • 6 de abril
  • Residencial San Remo
  • Sonate
  • Bda. La Rosita
  • Chivo Chivo
  • La Monjita.
