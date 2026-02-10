AAUD anuncia días y horario de recolección de basura en Omar Torrijos

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) dio a conocer el cronograma actualizado de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, estableciendo frecuencias y horarios específicos en el corregimiento de Omar Torrijos.
Recolección de basura por la AAUD en Omar Torrijos
Frecuencia 1: Lunes a sábado (7:00 a.m. - 6:00 p.m.)
Sectores:
- Vía principal de San Isidro
- Valle de San Isidro
- Centro de Salud
- Calle 1
- Calle 2
- Calle Negra.
Frecuencia 2: Lunes, martes y viernes (7:00 a.m. - 6:00 p.m.)
Sectores:
- Santa Librada
- Green Village
- Templo Bahai
- Vía principal de Los Andes.
Frecuencia 3: Martes, jueves y sábado (7:00 a.m. - 6:00 p.m.)
Incluye:
- Milla 8
- Villa Georgina
- Campo Verde y alrrededores
- 6 de abril
- Residencial San Remo
- Sonate
- Bda. La Rosita
- Chivo Chivo
- La Monjita.