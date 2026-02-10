Detienen a mujer por estafa: fingía ser arquitecta y que laboraba Metro de Panamá

Una mujer, sobre quien pesan seis denuncias por delitos contra el patrimonio económico, fue aprehendida en Cerro Silvestre, distrito de Arraiján. La sospechosa se hacía pasar por arquitecta y aseguraba trabajar en el Metro de Panamá.
De acuerdo con las investigaciones, la aprehendida contactaba a sus víctimas y les ofrecía participar en un supuesto proyecto, solicitándoles desembolsos de dinero para iniciar contratos que nunca fueron ejecutados”, informó la Policía Nacional.
Las autoridades indicaron que la afectación económica supera los B/. 242,500.00.
