Se registró una explosión en el área de calderas y máquinas del Hospital Santo Tomás

La tarde de este martes se registró una explosión en el área de calderas y máquinas del Hospital Santo Tomás. El director médico del hospital, Luis Carlos Bravo, informó que el personal que labora en el área fue evacuado inmediatamente y no se registraron heridos, pero el incidente afectó la central de esterilización, lo que obligará a disminuir temporalmente la programación de cirugías.