Instalan sensores en el Puente de las Américas tras explosión de cisternas

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció la instalación de sensores de alta precisión, conocidos como deformímetros, en 28 puntos del Puente de las Américas.
Monitoreo en tiempo real de la estructura
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La implementación de estos sensores forma parte del programa de mantenimiento de esta importante vía, que conecta la ciudad con el interior del país.
Además del monitoreo, los trabajos incluyen:
- Sustitución progresiva de remaches por pernos
- Aplicación de pintura en áreas afectadas
Evaluaciones del Puente de las Américas tras explosión de cisternas
Las medidas se dan luego del incidente ocurrido el pasado 6 de abril, cuando dos camiones cisterna explotaron debajo del puente, provocando llamas que alcanzaron parte de la estructura.
Tras inspecciones técnicas, las autoridades concluyeron que:
- No existen fallas inmediatas
- No hay hallazgos críticos
- El puente es seguro para su uso
Se mantiene restricción para vehículos pesados
A pesar de que la estructura es segura, se mantiene la restricción para el paso de vehículos pesados con cargas de 10 toneladas o más, como medida preventiva.
El Puente de las Américas registra un tráfico aproximado de:
- 65 mil vehículos diarios
Mientras que el Puente Centenario soporta unos 25 mil vehículos al día.