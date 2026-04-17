Instalan sensores en el Puente de las Américas tras explosión de cisternas

Instalan sensores en el Puente de las Américas

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció la instalación de sensores de alta precisión, conocidos como deformímetros, en 28 puntos del Puente de las Américas .

Estos dispositivos permitirán monitorear en tiempo real el estado estructural del puente, midiendo movimientos y vibraciones normales.

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Monitoreo en tiempo real de la estructura

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La implementación de estos sensores forma parte del programa de mantenimiento de esta importante vía, que conecta la ciudad con el interior del país.

Además del monitoreo, los trabajos incluyen:

Sustitución progresiva de remaches por pernos

Aplicación de pintura en áreas afectadas

Evaluaciones del Puente de las Américas tras explosión de cisternas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044923130037076323?s=20&partner=&hide_thread=false El Ministerio de Obras Públicas anunció la instalación de sensores de alta precisión llamados “deformímetros” en 28 puntos del Puente de las Américas, para monitorear en tiempo real el estado de la estructura.



Estos permiten medir movimientos y vibraciones normales del puente.… pic.twitter.com/wzJ1wWiACo — Telemetro Reporta (@TReporta) April 16, 2026

Las medidas se dan luego del incidente ocurrido el pasado 6 de abril, cuando dos camiones cisterna explotaron debajo del puente, provocando llamas que alcanzaron parte de la estructura.

Tras inspecciones técnicas, las autoridades concluyeron que:

No existen fallas inmediatas

No hay hallazgos críticos

El puente es seguro para su uso

Se mantiene restricción para vehículos pesados

A pesar de que la estructura es segura, se mantiene la restricción para el paso de vehículos pesados con cargas de 10 toneladas o más, como medida preventiva.

El Puente de las Américas registra un tráfico aproximado de:

65 mil vehículos diarios

Mientras que el Puente Centenario soporta unos 25 mil vehículos al día.