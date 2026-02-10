San Miguelito Nacionales -  10 de febrero de 2026 - 10:50

AAUD anuncia días y horario de recolección de basura en Rufina Alfaro

AAUD anuncia nueva frecuencia de recolección de basura en San Miguelito: revisa días, horarios y sectores en el corregimiento de Rufina Alfaro.

AAUD informa logística de recolección.

AAUD informa logística de recolección.

AAUD
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) dio a conocer el cronograma actualizado de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, estableciendo frecuencias y horarios específicos en el corregimiento de Rufina Alfaro.

Recolección de basura por la AAUD en Rufina Alfaro

Horario general: 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Frecuencia 1: Lunes, miércoles y viernes

Incluye:

  • Altamira
  • Brisas del Golf
  • Cerro Viento
  • Las Trancas
  • Brisas del Golf (varias etapas)
  • Boulevard San Antonio
  • Jardín y áreas aledañas.

Frecuencia 2: Martes, jueves y sábado

Incluye:

  • Brisas Occidente
  • Terrazas del Golf
  • Cerro Viento Arriba y Abajo
  • Camino Real
  • Praderas de San Antonio
  • Altos de San Antonio
  • Villa Monticello.
En esta nota:
Seguir leyendo

AAUD anuncia días y horario de recolección de basura en Victoriano Lorenzo

AAUD anuncia días y horario de recolección de basura en Belisario Frías

AAUD anuncia días y horario de recolección de basura en Amelia Denis de Icaza

Recomendadas

Más Noticias