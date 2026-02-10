AAUD anuncia días y horario de recolección de basura en Rufina Alfaro

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) dio a conocer el cronograma actualizado de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, estableciendo frecuencias y horarios específicos en el corregimiento de Rufina Alfaro.
Recolección de basura por la AAUD en Rufina Alfaro
Horario general: 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
Frecuencia 1: Lunes, miércoles y viernes
Incluye:
- Altamira
- Brisas del Golf
- Cerro Viento
- Las Trancas
- Brisas del Golf (varias etapas)
- Boulevard San Antonio
- Jardín y áreas aledañas.
Frecuencia 2: Martes, jueves y sábado
Incluye:
- Brisas Occidente
- Terrazas del Golf
- Cerro Viento Arriba y Abajo
- Camino Real
- Praderas de San Antonio
- Altos de San Antonio
- Villa Monticello.