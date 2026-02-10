Recolección de basura en San Miguelito: Frecuencia de la AAUD en Arnulfo Arias

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) dio a conocer el cronograma actualizado de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, estableciendo frecuencias y horarios específicos e el corregimiento de Arnulfo Arias.
Recolección de basura en corregimiento Arnulfo Arias
Frecuencia 1 /Lunes a sábado, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Incluye:
- Mano de Piedra
- La Felicidad
- Escuela Martin Luther King
- El Futuro
- Pancho Alemán
- Valle de Urracá
- Emberá Purú
- Loma Bonita
- Altos del Valle (Vallecito)
- Chaparro
- Escuela Valle de Urracá hasta Loma de los Colombianos
- Escuela Arnulfo Arias Madrid
- Vereda Don Gallo.
Frecuencia 2/ Lunes, miércoles y viernes, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sectores:
- El Diamante
- Villa Fortuna.
Frecuencia 3/ Martes, jueves y sábado, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sectores:
- Cocobolo
- La Esperanza
- El Tigre.