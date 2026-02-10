Recolección de basura en San Miguelito: Frecuencia de la AAUD en Arnulfo Arias

Incluye:

Sectores:

Sectores:

Embed - Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario en Instagram: " San Miguelito | Frecuencias de Recolección La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) informa al distrito de San Miguelito sobre las frecuencias de recolección de desechos establecidas en cada uno de los nueve corregimientos, con el objetivo de garantizar un servicio eficiente, ordenado y oportuno para todos los residentes. Conocer y respetar los días y horarios asignados nos permite mantener comunidades más limpias y saludables. "