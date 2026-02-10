Panamá Nacionales -  10 de febrero de 2026 - 10:28

Recolección de basura en San Miguelito: Frecuencia de la AAUD en Arnulfo Arias

La AAUD informó que el servicio se brindará principalmente en jornadas que inician desde las 7:00 a.m., con variaciones según el área.

Frecuencia de la AAUD en Arnulfo Arias

Frecuencia de la AAUD en Arnulfo Arias

@AAUD
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) dio a conocer el cronograma actualizado de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, estableciendo frecuencias y horarios específicos e el corregimiento de Arnulfo Arias.

Recolección de basura en corregimiento Arnulfo Arias

Frecuencia 1 /Lunes a sábado, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Incluye:

  • Mano de Piedra
  • La Felicidad
  • Escuela Martin Luther King
  • El Futuro
  • Pancho Alemán
  • Valle de Urracá
  • Emberá Purú
  • Loma Bonita
  • Altos del Valle (Vallecito)
  • Chaparro
  • Escuela Valle de Urracá hasta Loma de los Colombianos
  • Escuela Arnulfo Arias Madrid
  • Vereda Don Gallo.

Frecuencia 2/ Lunes, miércoles y viernes, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sectores:

  • El Diamante
  • Villa Fortuna.

Frecuencia 3/ Martes, jueves y sábado, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sectores:

  • Cocobolo
  • La Esperanza
  • El Tigre.
Embed - Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario en Instagram: " San Miguelito | Frecuencias de Recolección La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) informa al distrito de San Miguelito sobre las frecuencias de recolección de desechos establecidas en cada uno de los nueve corregimientos, con el objetivo de garantizar un servicio eficiente, ordenado y oportuno para todos los residentes. Conocer y respetar los días y horarios asignados nos permite mantener comunidades más limpias y saludables. "
View this post on Instagram

En esta nota:
Seguir leyendo

AAUD anuncia días y horario de recolección de basura en Victoriano Lorenzo

AAUD anuncia días y horario de recolección de basura en Belisario Frías

AAUD anuncia días y horario de recolección de basura en Amelia Denis de Icaza

Recomendadas

Más Noticias