AAUD anuncia días y horario de recolección de basura en Mateo Iturralde

AAUD anuncia nueva frecuencia de recolección de basura en San Miguelito: revisa días, horarios y sectores en el corregimiento de Mateo Iturralde.

@rickydominguez2
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) dio a conocer el cronograma actualizado de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, estableciendo frecuencias y horarios específicos en el corregimiento de Mateo Iturralde.

Recolección de basura por la AAUD en Mateo Iturralde

Frecuencia 1: Lunes a sábado (7:00 a.m. - 6:00 p.m.)

Sectores:

  • Los Tanques
  • San Martín
  • Circunvalación de Paraíso
  • Roosevelt
  • Calle M.

Frecuencia 2: Lunes, miércoles y viernes (7:00 a.m. - 6:00 p.m.)

Sectores:

  • Calle 3, E, G, H, I
  • San Miguel
  • Loma 9
  • El Hueco del Bollo
  • San José
  • San Pancracio
  • calle Primera de San Pancracio
  • calle D hasta calle L
  • calle 1ra.
  • Cristo Redentor
  • calles G, P, E, K, U, T, R, L, O, S, M, N
  • urbanización San Cristóbal
  • calle 3B.

Frecuencia 3: Martes, jueves y sábado (7:00 a.m. - 6:00 p.m.)

Sectores:

  • Calle K, F y A
  • Villa Guadalupe
  • Automotor
  • calle B
  • Cristo Rey
  • Los Abanicos
  • El Chombón
  • Las 500
  • Las 600
  • calle Camino del Cielo
  • Subida al Cielo
  • residencial Las Lomas.
