AAUD anuncia días y horario de recolección de basura en Mateo Iturralde

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) dio a conocer el cronograma actualizado de recolección de basura en el distrito de San Miguelito, estableciendo frecuencias y horarios específicos en el corregimiento de Mateo Iturralde.
Recolección de basura por la AAUD en Mateo Iturralde
Frecuencia 1: Lunes a sábado (7:00 a.m. - 6:00 p.m.)
Sectores:
- Los Tanques
- San Martín
- Circunvalación de Paraíso
- Roosevelt
- Calle M.
Frecuencia 2: Lunes, miércoles y viernes (7:00 a.m. - 6:00 p.m.)
Sectores:
- Calle 3, E, G, H, I
- San Miguel
- Loma 9
- El Hueco del Bollo
- San José
- San Pancracio
- calle Primera de San Pancracio
- calle D hasta calle L
- calle 1ra.
- Cristo Redentor
- calles G, P, E, K, U, T, R, L, O, S, M, N
- urbanización San Cristóbal
- calle 3B.
Frecuencia 3: Martes, jueves y sábado (7:00 a.m. - 6:00 p.m.)
Sectores:
- Calle K, F y A
- Villa Guadalupe
- Automotor
- calle B
- Cristo Rey
- Los Abanicos
- El Chombón
- Las 500
- Las 600
- calle Camino del Cielo
- Subida al Cielo
- residencial Las Lomas.