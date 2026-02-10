Panamá Nacionales -

Ministro de Salud se refiere a evaluaciones en el Centro de Atención Integral de Tocumen

El ministro de Salud, Fernando Galindo Boyd, señala que tras la reunión sostenida este lunes por la Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), se estableció que una comisión que evaluará la situación en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, para determinar la veracidad de las denuncias sobre presuntas irregularidades. Agregó que deben “esperar los resultados de la investigación para tomar las decisiones correspondientes” y establecer las medidas correctivas necesarias.