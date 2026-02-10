Pasecoop 2026: Conozca las fechas para la recepción de documentos de becas del IPACOOP

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) anunció oficialmente el calendario de recepción de documentos para el Programa de Asistencia Social Educativa ( Pasecoop ) 2026. El proceso busca impulsar el desarrollo académico nacional.

Pasecoop 2026: calendario para educación básica y media

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad, los estudiantes que cursan niveles de primaria, premedia y media deberán ser los primeros en realizar el trámite. El periodo de recepción para estos niveles está comprendido entre el 19 de febrero y el 13 de marzo de 2026.

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, @IPACOOP, informó que ha dado inicio al proceso de recepción de documentos 2026 del Programa de Asistencia Social Educativa (Pasecoop).

Los estudiantes de primaria, premedia y media podrán presentar su documentación del 19 de febrero…



Recepción para niveles universitarios

Para el sector de educación superior, el cronograma establece fechas diferenciadas con el objetivo de agilizar la atención. Los estudiantes universitarios podrán presentar su documentación del 16 de marzo al 3 de abril de 2026. Esta oportunidad representa un pilar importante para la continuidad de los estudios técnicos y de licenciatura.

Se recomienda a todos los interesados seguir las redes oficiales de la institución (@IPACOOP) para verificar los requisitos específicos y las sedes regionales habilitadas para la entrega.