Becas para panameños: Cancillería y MEDUCA buscan ampliar intercambio con Qatar

Canciller y ministra de educación de Panamá buscan la oportunidad de becas para panameños.

Una misión oficial de alto nivel en Qatar abre nuevas oportunidades para la educación superior en Panamá, con opciones de becas impulsadas por el canciller Javier Martínez Acha Vásquez y la ministra de Educación, Lucy Molinar.

Los mismos encabezaron una gira por importantes centros de estudio internacionales con el objetivo de cimentar puentes que permitan a estudiantes panameños acceder a formación de élite en áreas estratégicas para el desarrollo nacional.

Canciller de Panamá: visión diplomática y el rol del Canal

La jornada incluyó una participación destacada en Georgetown University Qatar, donde el canciller Martínez Acha formó parte de un foro especializado con estudiantes de la carrera de Servicio Exterior. Durante este encuentro, moderado por la académica Magda Rostron, el jefe de la diplomacia panameña profundizó en temas que definen la identidad del país ante el mundo, tales como:

La visión actual de Panamá sobre el comercio global.

El funcionamiento y proyecciones del Canal de Panamá.

El Tratado de Neutralidad como pilar fundamental de la política exterior.

El canciller de Panamá, Martínez Acha, visitó el campus de Georgetown University y el de Texas A&M, para "establecer puentes educativos, utilizando el intercambio académico a fin de fortalecer las relaciones exteriores y abrir oportunidades directas para…

Vínculos académicos y movilidad estudiantil

El recorrido también abarcó el campus de Texas A&M, un sitio con un valor personal para el canciller, quien es egresado de dicha institución en Ingeniería Industrial y Economía. Allí, junto al rector César Malavé, se abordaron temas cruciales sobre innovación, desarrollo comunitario y, especialmente, la movilidad académica.

Estas gestiones buscan establecer oportunidades directas para que los panameños puedan especializarse en el extranjero, utilizando el intercambio como una herramienta para fortalecer las relaciones exteriores y elevar la competitividad del talento humano nacional.