Canciller panameño inicia gira oficial en Qatar con reuniones diplomáticas

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, inició este viernes una visita oficial al Estado de Qatar, como parte de su agenda diplomática en la región del Golfo.
Este domingo 8 de febrero, la agenda continuará con una reunión con Mohammed Al Kulaifi, ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Qatar.
Además, el canciller se reunirá con Sheikh Mohamed bin Hamad Al Thani, director ejecutivo de Qatar Free Zones, seguido de un encuentro con Sheikh Bandar bin Mohammed bin Saoud Al Thani, gobernador del Banco Central de Qatar.
Asimismo, sostendrá una reunión con Saad bin Sharida Al Kaabi, ministro de Estado para Asuntos Energéticos. Durante la jornada, participará en un panel privado sobre educación y política en Georgetown University in Qatar, seguido de una visita oficial al campus de Texas A&M University at Qatar.
La visita concluirá con una reunión de alto nivel con ejecutivos de Power International Holding, uno de los conglomerados empresariales más importantes de Qatar, con presencia internacional en sectores estratégicos como telecomunicaciones, infraestructura, energía, agricultura y bienes raíces.