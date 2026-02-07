Panamá Nacionales -  7 de febrero de 2026 - 12:34

Canciller panameño inicia gira oficial en Qatar con reuniones diplomáticas

El canciller panameño sostendrá una reunión con Saad bin Sharida Al Kaabi, ministro de Estado para Asuntos Energéticos.

Canciller Javier Martínez - Acha inicia gira oficial en Qatar con reuniones diplomáticas.

Canciller Javier Martínez - Acha inicia gira oficial en Qatar con reuniones diplomáticas.

Cancillería
Ana Canto
Por Ana Canto

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, inició este viernes una visita oficial al Estado de Qatar, como parte de su agenda diplomática en la región del Golfo.

La agenda comenzó este sábado con una visita de cortesía a la Embajada de Panamá en Qatar. Posteriormente, sostuvo una reunión con Hamad Al Kuwari, viceprimer ministro de Qatar y presidente de Qatar National Library, un complejo cultural y de investigación de referencia internacional. El ministro también realizará una visita al Museo Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani.

Este domingo 8 de febrero, la agenda continuará con una reunión con Mohammed Al Kulaifi, ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Qatar.

Además, el canciller se reunirá con Sheikh Mohamed bin Hamad Al Thani, director ejecutivo de Qatar Free Zones, seguido de un encuentro con Sheikh Bandar bin Mohammed bin Saoud Al Thani, gobernador del Banco Central de Qatar.

Asimismo, sostendrá una reunión con Saad bin Sharida Al Kaabi, ministro de Estado para Asuntos Energéticos. Durante la jornada, participará en un panel privado sobre educación y política en Georgetown University in Qatar, seguido de una visita oficial al campus de Texas A&M University at Qatar.

La visita concluirá con una reunión de alto nivel con ejecutivos de Power International Holding, uno de los conglomerados empresariales más importantes de Qatar, con presencia internacional en sectores estratégicos como telecomunicaciones, infraestructura, energía, agricultura y bienes raíces.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2020172067031662977&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Servidores públicos recibirán el pago de la quincena de febrero antes de los Carnavales 2026

CSS trasladará especialidades de la policlínica Hugo Spadafora al Hospital Manuel Amador Guerrero

Parque Norte: Alcaldía de Panamá ofrece transporte gratuito hacia el "Mundo Jurásico" este fin de semana

Recomendadas

Más Noticias