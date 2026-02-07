Carnavales 2026: ¿La entrada al Festival Carnavalístico Vol. Caribe en la capital será gratuita?

Festival Carnavalístico 2026 de la Alcaldía de Panamá.

La entrada al Festival Carnavalístico 2026 será completamente gratuita, según la Alcaldía de Panamá, donde se ofrecerán los famosos culecos, presentaciones artísticas, juegos mecánicos y atractivos para turistas.

Iron City Park: 8:00 p.m. a 12:00 a.m.

Kids Stage: 8:00 p.m. a 12:00 a.m.

Del sábado 14 al martes 17 de febrero

Culecos: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Iron City Park: 6:00 p.m. a 12:00 a.m.

Kids Stage: 6:00 p.m. a 12:00 a.m.

I Star Pty Stage: 9:00 p.m. a 4:00 a.m.

Latin Stage: 6:00 p.m. a 4:00 a.m.

¿Qué habrá en el Festival Carnavalístico 2026?

El evento incluirá los tradicionales culecos, que contarán con nueve carros cisternas, además de tarimas con artistas de distintos géneros musicales y actividades recreativas para niños.

Como novedad, por primera vez en la historia, el carnaval se trasladará al Casco Antiguo, donde se desarrollarán actividades culturales especiales en coordinación con el Ministerio de Cultura.