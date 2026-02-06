Se hunde carretera en el limite de Bocas del Toro y Chiriquí

Una crítica situación vial se registra en el límite entre las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, donde un pronunciado hundimiento en ambos paños de la carretera principal ha encendido las alarmas. Los conductores que transitan por esta ruta vital denuncian que la estructura está cediendo rápidamente, poniendo en riesgo la conectividad terrestre de la provincia bocatoreña.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2019552963744919923?s=20&partner=&hide_thread=false Conductores piden colocar señalizaciones luego del hundimiento de vía que se ha registrado en la carretera de acceso a la provincia de Bocas del Toro. pic.twitter.com/jADOUdDMVd — Telemetro Reporta (@TReporta) February 5, 2026

Un riesgo latente para los conductores en Bocas del Toro

La preocupación de los usuarios aumenta debido a la falta de señalización adecuada en el área afectada. Según los testimonios de quienes utilizan la vía diariamente, el daño estructural es tan severo que temen que la carretera colapse por completo en cualquier momento. La comunidad solicita la intervención inmediata del gobierno para evitar que la región quede totalmente aislada.

Peligro nocturno y condiciones adversas

El escenario se vuelve crítico durante las horas de la noche, cuando la visibilidad se reduce drásticamente. Los transportistas señalan que la densa neblina característica de esta zona montañosa, sumada a la ausencia de luminarias y avisos preventivos, convierte el hundimiento en una "trampa mortal".

Las autoridades locales han sido llamadas a actuar de urgencia antes de que ocurra un accidente lamentable o se interrumpa el suministro de insumos básicos.