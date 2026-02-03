Familiares de canadiense desaparecido con sus hijos en Bocas del Toro piden acelerar la investigación.

Luego de haber transcurrido más de ocho meses desde la desaparición de Ghussan Iqbal, ciudadano canadiense de 31 años, quien presuntamente sustrajo a sus dos hijos, Nousaybah Bint Ghussan, de dos años, y Salahuddin Bint Ghussan, de siete meses de edad, de su vivienda ubicada en El Empalme, en Changuinola, familiares del extranjero denuncian retrasos en la investigación.

Parientes de Iqbal indicaron a Telemetro Reporta que las diligencias se han visto afectadas por demoras y que, desde el inicio del caso, solicitaron la aplicación de medidas forenses básicas; no obstante, tiempo después se comprobó que estas no se realizaron como se había asegurado.

"Hay personas que desde el inicio de la investigación han proporcionado informes falsos y contradictorios al fiscal lo que ha obstaculizado la investigación y aún no han rendido cuentas ante un tribunal", afirmó Sulman Iqbal, hermano del desaparecido.

Asimismo, destacó que pruebas clave no han sido analizadas desde hace meses. Entre ellas, las muestras de sangre recabadas en 2025 en la vivienda familiar, cuyos resultados aún no han sido esclarecidos.

Ghussan Iqbal y sus hijos fueron reportados como desaparecidos a finales de mayo de 2025. Diez días después del inicio de la búsqueda, las autoridades localizaron restos del menor de siete meses. Posteriormente, en julio de ese mismo año, la búsqueda de Iqbal y de su hija fue suspendida.

"Pedimos a las autoridades panameñas que aceleren las pruebas de ADN, reanuden la búsqueda e investiguen a fondo este caso para dar una respuesta a nuestra familia", finalizó Sulman.

En días recientes, se encontraron restos humanos a orillas de un río cercano a la vivienda familiar, los cuales podrían corresponder a Ghussan; sin embargo, las autoridades informaron que se está a la espera de los resultados de las pruebas de ADN.