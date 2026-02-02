Agroferias del IMA este 3 de febrero de 2026: puntos y provincias donde estarán activas

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que las Agroferias se realizarán el martes 3 de febrero de 2026 en distintos puntos del país, como parte de su programa de ventas directas para ofrecer alimentos a precios accesibles.
Contenido relacionado: Bono permanente a jubilados y pensionados: fecha del primer pago y montos
Puntos de Agroferias del IMA – martes 3 de febrero de 2026
Veraguas
- Cuadro deportivo de San Pedro de El Espino, distrito de Santiago
- Casa Comunal de Bello Redondo, en Bisvalles, distrito de La Mesa
Panamá Este
-
Buenos Aires de Cañitas, distrito de Chepo
Los Santos
-
Parque de La Colorada, distrito de Los Santos
Colón
-
Casa Bomba Market, corregimiento Nueva Providencia, distrito de Colón
Panamá Oeste
-
Casa Cultural de Campana, distrito de Capira
Panamá
-
Predios de la Junta Comunal de Alcalde Díaz, distrito de Panamá
Coclé
-
Casa Comunal de Villa de El Carmen, en Llano Norte, distrito de La Pintada
Chiriquí
-
Cancha Comunal de El Tejar, distrito de Alanje
Recomendaciones para los asistentes
El IMA reiteró la importancia de asistir temprano, portar su documento de identidad y cumplir con las normas establecidas para garantizar un proceso ordenado y seguro en cada agroferia.