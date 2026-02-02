Agroferias del IMA este 3 de febrero de 2026: puntos y provincias donde estarán activas

Contenido relacionado: Bono permanente a jubilados y pensionados: fecha del primer pago y montos

Veraguas

Panamá Este

Los Santos

Colón

Embed - I M A P A N A M A on Instagram: "¡Las Agroferias del IMA te esperan! Comparte con tu comunidad y lleva a casa lo mejor de la producción nacional. Conoce las sedes Desde las 8:00 a.m. Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula ¡Por un Panamá que consume lo nuestro! #ConPasoFirme"