Panamá Nacionales -  2 de febrero de 2026 - 11:36

Agroferias del IMA este 3 de febrero de 2026: puntos y provincias donde estarán activas

Consulta el calendario de Agroferias del IMA para el martes 3 de febrero de 2026. Conoce los puntos habilitados en Panamá y el interior del país.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que las Agroferias se realizarán el martes 3 de febrero de 2026 en distintos puntos del país, como parte de su programa de ventas directas para ofrecer alimentos a precios accesibles.

La entidad recordó a los asistentes que deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para facilitar sus compras y agilizar la atención en los puntos de venta.

Contenido relacionado: Bono permanente a jubilados y pensionados: fecha del primer pago y montos

Puntos de Agroferias del IMA – martes 3 de febrero de 2026

Veraguas

  • Cuadro deportivo de San Pedro de El Espino, distrito de Santiago
  • Casa Comunal de Bello Redondo, en Bisvalles, distrito de La Mesa

Panamá Este

  • Buenos Aires de Cañitas, distrito de Chepo

Los Santos

  • Parque de La Colorada, distrito de Los Santos

Colón

  • Casa Bomba Market, corregimiento Nueva Providencia, distrito de Colón

Embed - I M A P A N A M A on Instagram: "¡Las Agroferias del IMA te esperan! Comparte con tu comunidad y lleva a casa lo mejor de la producción nacional. Conoce las sedes Desde las 8:00 a.m. Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula ¡Por un Panamá que consume lo nuestro! #ConPasoFirme"
View this post on Instagram

Panamá Oeste

  • Casa Cultural de Campana, distrito de Capira

Panamá

  • Predios de la Junta Comunal de Alcalde Díaz, distrito de Panamá

Coclé

  • Casa Comunal de Villa de El Carmen, en Llano Norte, distrito de La Pintada

Chiriquí

  • Cancha Comunal de El Tejar, distrito de Alanje

Recomendaciones para los asistentes

El IMA reiteró la importancia de asistir temprano, portar su documento de identidad y cumplir con las normas establecidas para garantizar un proceso ordenado y seguro en cada agroferia.

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias del IMA: Puntos de venta a nivel nacional para el viernes 30 de enero

5 libras de arroz por $1.25: dónde encontrar las agroferias del IMA por provincia

Agroferias del IMA: Todos los puntos de venta a nivel nacional para el miércoles 28 de enero

Recomendadas

Más Noticias