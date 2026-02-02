Musicalion 2026 tomará el Parque Omar con cuatro noches de universos musicales

El Parque Omar se convertirá del 5 al 8 de febrero en el epicentro de la música con la celebración de Musicalion 2026 , un festival gratuito que reunirá cuatro noches temáticas para celebrar el arte, la emoción y la identidad cultural.

Cuatro noches, cuatro experiencias en el Musicalion

El evento propone un recorrido musical diverso, Aquí el cronograma oficial:

Jueves 5 — Broadway Lights & More

Viernes 6 — Interestelar: Una Noche Galáctica

Sábado 7 — Noche Sonido Local

Domingo 8 — Tropicalia: Salsa y Caribe

Acceso gratuito para todo el público

Las actividades gastronómicas y experiencias iniciarán desde las 4:00 p.m., mientras que los conciertos principales arrancarán a las 7:00 p.m. en el Anfiteatro del Parque Omar. Musicalion 2026 invita a las familias y amantes de la música a disfrutar de cuatro días gratuitos dedicados al encuentro cultural y artístico.