Metro de Panamá: Tuneladora Panamá completa el 70% del túnel de la Línea 3

La llegada de la tuneladora Panamá al pozo de evacuación de Balboa marca este lunes un hito clave en la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá , uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país.

Con este avance, el proyecto alcanza aproximadamente el 70% del túnel excavado, consolidando un progreso significativo en una obra estratégica que conectará Panamá Oeste con la ciudad capital y beneficiará a miles de usuarios diariamente.

La tuneladora Panamá alcanza Balboa y completa el 70%

Durante el acto, el director general del Metro de Panamá, ingeniero César Pinzón, destacó la trascendencia de este logro para el país.

La tuneladora, bautizada como “Panamá”, ha sido clave en la excavación del túnel subterráneo que permitirá el paso del sistema ferroviario bajo el Canal de Panamá, una obra sin precedentes en la región.

Avance de la Línea 3 del Metro de Panamá

El avance registrado refuerza el compromiso del Metro de Panamá con el desarrollo de una infraestructura moderna, segura y eficiente, destinada a mejorar la movilidad, reducir los tiempos de traslado y fortalecer la integración económica y social entre ambas riberas del país.

Las autoridades reiteraron que los trabajos continúan conforme al cronograma establecido, manteniendo los estándares técnicos y de seguridad requeridos para una obra de esta magnitud.