Bono permanente a jubilados y pensionados: fecha del primer pago y montos

Conoce cuándo se paga el bono permanente a jubilados y pensionados de la CSS en 2026, los montos, fechas y quiénes reciben el beneficio.

¿Cuándo será el primer pago del bono permanente en 2026?

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán en 2026 el bono permanente, como parte del Programa de Beneficios Permanentes, establecido mediante la Ley 964 de 2024.

Este apoyo económico tiene como objetivo complementar los ingresos de los pensionados y será entregado en tres pagos durante el año, siempre que los beneficiarios cumplan con los criterios establecidos en la normativa vigente.

De acuerdo con lo establecido en la ley, el primer pago del bono permanente se realizará en el mes de abril de 2026, por un monto de B/. 50.00.

Posteriormente, se efectuarán otros dos desembolsos a lo largo del año.

Meses y montos del bono permanente en 2026

La distribución del bono será la siguiente:

  • Abril: B/. 50.00
  • Agosto: B/. 50.00
  • Diciembre: B/. 40.00

En total, los beneficiarios recibirán B/. 140.00 durante el año 2026.

