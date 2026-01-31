Panamá inicia nueva fase de exhumación de víctimas de la invasión de 1989

Este lunes 2 de febrero de 2026 comenzará una nueva fase de exhumación en el Cementerio Jardín de Paz, en una zona de sepulturas previamente estudiada donde se mantienen restos sin identificar de víctimas de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá, registrada en diciembre de 1989.

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 explicó que los trabajos se realizarán mediante excavación manual, registro fotográfico y fotogramétrico, identificación de rasgos arqueológicos e indicios de interés criminalístico, así como la documentación sistemática de todos los hallazgos.

"Una vez culminadas las labores de campo, los restos serán trasladados a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), donde se realizarán los análisis antropológicos y genéticos correspondientes, manteniendo en todo momento la debida cadena de custodia", detalló la Comisión.

Panamá inicia nueva fase de exhumación

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2017729135389413650&partner=&hide_thread=false Este lunes 2 de febrero se dará inicio una nueva fase de exhumación en el Cementerio Jardín de Paz, en un área de sepulturas previamente estudiada en la que se mantienen restos sin identificar de víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá registrada en diciembre de 1989.… pic.twitter.com/O1dEotovPA — Telemetro Reporta (@TReporta) January 31, 2026

Las diligencias son desarrolladas bajo la orden y conducción del Ministerio Público, con un equipo técnico especializado del IMELCF y el apoyo de peritos en antropología, aplicando estándares técnicos y científicos reconocidos internacionalmente.

La Comisión enfatizó que estas labores se llevan a cabo con respeto absoluto a la dignidad de las víctimas y sus familiares, siguiendo protocolos forenses estrictos y con acompañamiento institucional. Esto forma parte de los esfuerzos del Estado panameño para garantizar el derecho a la verdad y preservar la memoria histórica nacional.

Las exhumaciones se unen a una serie de investigaciones continuas para esclarecer los casos de personas desaparecidas o cuyos restos permanecen sin identificación desde los hechos de 1989, en el marco de una labor histórica que se ha extendido por años.