Panamá inicia nueva fase de exhumación de víctimas de la invasión de 1989

Este lunes 2 de febrero de 2026 comenzará una nueva fase de exhumación en el Cementerio Jardín de Paz, en una zona de sepulturas previamente estudiada donde se mantienen restos sin identificar de víctimas de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá, registrada en diciembre de 1989.
Panamá inicia nueva fase de exhumación
Las diligencias son desarrolladas bajo la orden y conducción del Ministerio Público, con un equipo técnico especializado del IMELCF y el apoyo de peritos en antropología, aplicando estándares técnicos y científicos reconocidos internacionalmente.
La Comisión enfatizó que estas labores se llevan a cabo con respeto absoluto a la dignidad de las víctimas y sus familiares, siguiendo protocolos forenses estrictos y con acompañamiento institucional. Esto forma parte de los esfuerzos del Estado panameño para garantizar el derecho a la verdad y preservar la memoria histórica nacional.
Las exhumaciones se unen a una serie de investigaciones continuas para esclarecer los casos de personas desaparecidas o cuyos restos permanecen sin identificación desde los hechos de 1989, en el marco de una labor histórica que se ha extendido por años.