Béisbol Juvenil 2026: partidos programados para el sábado 31 de enero

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 continúa su emoción este sábado 31 de enero con una cartelera cargada de encuentros decisivos, donde los equipos buscan afianzarse en la ronda de ocho y dar un paso firme hacia las semifinales del torneo.
Béisbol Juvenil 2026: partidos del sábado 30 de enero
- Occidente vs Coclé, Estadio Remón Cantera
- Herrera vs Oeste, Estadio M. Rivera Vargas
- Los Santos vs Chiriquí, Estadio Kenny Serracín
- Panamá Este vs Panamá Metro, Estadio Rod Carew
Los enfrentamientos prometen un alto nivel competitivo, con novenas tradicionales y jóvenes talentos que buscan consolidar su protagonismo en esta etapa crucial del campeonato.
La afición juvenil podrá disfrutar de una jornada intensa, marcada por la rivalidad regional, el talento emergente y la pasión que caracteriza al béisbol panameño.