Béisbol Juvenil 2026 Deportes -  31 de enero de 2026 - 08:55

Béisbol Juvenil 2026: partidos programados para el sábado 31 de enero

La jornada del sábado presenta duelos de gran impacto entre los mejores ocho equipos del campeonato de Béisbol Juvenil 2026.

Béisbol Juvenil 2026.

FEDEBEIS
Béisbol Juvenil 2026: partidos del sábado 30 de enero

  • Occidente vs Coclé, Estadio Remón Cantera
  • Herrera vs Oeste, Estadio M. Rivera Vargas
  • Los Santos vs Chiriquí, Estadio Kenny Serracín
  • Panamá Este vs Panamá Metro, Estadio Rod Carew

Los enfrentamientos prometen un alto nivel competitivo, con novenas tradicionales y jóvenes talentos que buscan consolidar su protagonismo en esta etapa crucial del campeonato.

La afición juvenil podrá disfrutar de una jornada intensa, marcada por la rivalidad regional, el talento emergente y la pasión que caracteriza al béisbol panameño.

