Béisbol Juvenil 2026: arranca la Serie de Ocho con dos choques de titanes

La emoción del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 , Copa Caja de Ahorros, entra en su fase más intensa este viernes 30 de enero con el inicio oficial de la Serie de Ocho, instancia en la que los mejores ocho equipos del torneo buscan un cupo en las semifinales.

Béisbol Juvenil 2026: dos partidos abren la jornada

El inicio de la Serie de Ocho presenta dos enfrentamientos de alto nivel, ambos programados para las 7:00 p.m., en estadios tradicionales del béisbol panameño.

En el Estadio Remón Cantera, el equipo de Chiriquí Occidente se mide ante Coclé, uno de los líder de la fase regular, en un duelo que promete intensidad desde el primer lanzamiento.

Mientras tanto, en el Estadio Kenny Serracín de David, Los Santos se enfrenta a Chiriquí, una serie con sabor a clásico, marcada por la rivalidad histórica y el buen momento de ambas novenas.

Todo o nada en la Serie de Ocho

La Serie de Ocho marca el inicio del camino decisivo rumbo al título nacional juvenil. Cada juego adquiere un valor especial, donde el pitcheo, la defensa y la estrategia serán determinantes para avanzar.

Los equipos llegan reforzados tras el sorteo previo, elevando el nivel competitivo y aumentando las expectativas de la afición, que una vez más responde con entusiasmo en las gradas.

Con estadios listos, fanáticos encendidos y talento juvenil en el terreno, el béisbol panameño vive otra noche grande donde nadie quiere quedarse fuera de la batalla.