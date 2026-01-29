Béisbol Juvenil 2026 Deportes -  29 de enero de 2026 - 09:15

Béisbol Juvenil 2026: definidos los ocho, así cerró la ronda regular el miércoles 28 de enero

La fase regular del Béisbol Juvenil 2026 cerró con una jornada llena de sorpresas y dejó definidos los ocho equipos que siguen en la lucha por el título.

Termina la jornada regulas del Béisbol Juvenil 2026.

Termina la jornada regulas del Béisbol Juvenil 2026.

FEDEBEIS
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La ronda regular del Béisbol Juvenil 2026 llegó a su final la noche del miércoles 28 de enero, dejando definidos los ocho equipos que avanzan a la siguiente fase, tras una jornada decisiva marcada por ofensivas contundentes, sorpresas y una tabla que se apretó hasta el último out.

Béisbol Juvenil 2026: resultados de la última jornada

Coclé cerró con triunfo ajustado 4-3 sobre Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera, asegurando su sólida posición en la tabla. En Metetí, Darién dio el golpe al vencer 10-3 a Panamá Metro, mientras que Colón sorprendió al Este con victoria 4-1 en el Rod Carew.

Herrera se impuso con autoridad 6-0 ante Bocas del Toro en Chitré, Los Santos superó 8-4 a Veraguas, y Occidente venció 5-2 a Chiriquí en el Kenny Serracín, resultado que ajustó los puestos medios de la clasificación.

SaveClip.App_624594889_18551468389036276_7882057571720491384_n
Resultados de la última jornada, miércoles 29 de enero.

Resultados de la última jornada, miércoles 29 de enero.

Tabla de posiciones: así quedaron los equipos

Panamá Oeste terminó en lo más alto, seguido por Coclé. Chiriquí, Panamá Metro, Panamá Este, Los Santos y Occidente cerraron con fuerza, mientras Herrera logró quedarse con el último boleto a la siguiente fase.

Bocas del Toro, Darién, Veraguas y Colón quedaron fuera de la pelea.

SaveClip.App_624145276_18510840238078896_9111380979874432855_n
Así terminó la tabla tras la jornada regula.

Así terminó la tabla tras la jornada regula.

¿Qué viene ahora? La ronda de 8

Con la fase regular concluida, el torneo entra en su etapa más intensa: la ronda de ocho, donde cada serie será decisiva y no hay margen para el error. Los mejores equipos del campeonato se medirán en duelos directos que prometen emociones, estadios llenos y béisbol de alto nivel rumbo al ansiado campeonato juvenil.

Embed - Federación Panameña de Béisbol on Instagram: "Sorteo de Refuerzo será hoy desde las 10:00 a.m. Prensa. Fedebeis. La Federación Panameña de Béisbol en uso de sus facultades informa que el sorteo de refuerzo para la Serie de 8 se realizará este jueves 29 de enero desde las 10:00 a.m. en la sala de conferencias de la Fedebeis en el estadio Rod Carew, piso 3. Los equipos clasificados a través de sus managers y delegados podrán participar vía zoom y el certamen se transmitirá en vivo a través de nuestro canal de Fedebeis Zone en Youtube y en nuestras redes sociales. Cada equipo tiene derecho a seleccionar un refuerzo, proveniente de los equipos que han quedado fuera de la contienda (Darién, Bocas del Toro, Veraguas y Colón)."
View this post on Instagram

En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: resultados del martes 27 de enero y ultimo partido de la ronda regular

Béisbol Juvenil 2026: resultados del lunes 27 de enero, Herrera sobrevive y se juega penúltimo partido

Béisbol Juvenil 2026: resultados del domingo 25 de enero y próximos partidos ya en la recta final

Recomendadas

Más Noticias