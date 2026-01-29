Béisbol Juvenil 2026: definidos los ocho, así cerró la ronda regular el miércoles 28 de enero

La ronda regular del Béisbol Juvenil 2026 llegó a su final la noche del miércoles 28 de enero, dejando definidos los ocho equipos que avanzan a la siguiente fase, tras una jornada decisiva marcada por ofensivas contundentes, sorpresas y una tabla que se apretó hasta el último out.

Béisbol Juvenil 2026: resultados de la última jornada

Coclé cerró con triunfo ajustado 4-3 sobre Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera, asegurando su sólida posición en la tabla. En Metetí, Darién dio el golpe al vencer 10-3 a Panamá Metro, mientras que Colón sorprendió al Este con victoria 4-1 en el Rod Carew.

Herrera se impuso con autoridad 6-0 ante Bocas del Toro en Chitré, Los Santos superó 8-4 a Veraguas, y Occidente venció 5-2 a Chiriquí en el Kenny Serracín, resultado que ajustó los puestos medios de la clasificación.

Resultados de la última jornada, miércoles 29 de enero.

Tabla de posiciones: así quedaron los equipos

Panamá Oeste terminó en lo más alto, seguido por Coclé. Chiriquí, Panamá Metro, Panamá Este, Los Santos y Occidente cerraron con fuerza, mientras Herrera logró quedarse con el último boleto a la siguiente fase.

Bocas del Toro, Darién, Veraguas y Colón quedaron fuera de la pelea.

Así terminó la tabla tras la jornada regula.

¿Qué viene ahora? La ronda de 8

Con la fase regular concluida, el torneo entra en su etapa más intensa: la ronda de ocho, donde cada serie será decisiva y no hay margen para el error. Los mejores equipos del campeonato se medirán en duelos directos que prometen emociones, estadios llenos y béisbol de alto nivel rumbo al ansiado campeonato juvenil.