Béisbol Juvenil 2026: resultados del martes 27 de enero y ultimo partido de la ronda regular

La ronda regular del Béisbol Juvenil 2026 entra en su momento más tenso tras disputarse este martes 27 de enero el penúltimo juego del calendario, una jornada clave que dejó movimientos importantes en la tabla y definió qué equipos llegan con vida a la última fecha en la lucha por clasificar a la Ronda de 8.

Béisbol Juvenil 2026: resultados del martes 27 de enero

Coclé dominó 7-1 a Panamá Metro en el Rod Carew, confirmando su buen momento. Los Santos venció 6-1 a Bocas del Toro en el Roberto Hernández, mientras Darién superó 5-2 a Colón en Metetí. En un duelo cerrado, Veraguas derrotó 6-5 a Occidente en el Omar Torrijos. Panamá Oeste fue contundente al aplastar 12-1 a Panamá Este en el Justino Thompson, y Chiriquí se impuso 8-2 a Herrera en el Calvin Byron.

Los marcadores reflejan una jornada intensa, donde varios equipos dieron un paso firme hacia la clasificación, mientras otros quedaron obligados a ganar en la última fecha.

SaveClip.App_622573462_18551164105036276_2051794025432339964_n Resultados del martes 27 de enero. RPC

Tabla de posiciones: así va la temporada

P. oeste y Coclé lideran la clasificación con autoridad, seguidos por Chiriquí y Panamá Metro, ya con su cupo asegurado. Panamá Oeste, Los Santos y Occidente mantienen una cerrada pelea en la zona media, separados por márgenes mínimos. En la parte baja, Bocas del Toro, Veraguas, Darién y Colón cumpliendo para finalizar esta temporada 2026.

SaveClip.App_624194163_18510623275078896_9074327165103381273_n Tabla de posiciones hasta el martes 27 de enero. FEDEBEIS

Béisbol Juvenil 2026: partidos del miércoles 28 de enero

La jornada del miércoles 28 de enero marcará el cierre de la fase regular.

Coclé vs Panamá Oeste , reprogramado al Estadio Mariano Rivera

, reprogramado al Estadio Mariano Rivera P. Metro vs Darién , Estadio Metetí

, Estadio Metetí P. Este vs Colón , Estadio Rod Carew (En vivo por RPC)

, Estadio Rod Carew Bocas vs Herrera , Estadio C. Nieto

, Estadio C. Nieto Veraguas vs Los Santos , Estadio R. Hernandez

, Estadio R. Hernandez Chiriquí Occidente y Chiriquí, Estadio Kenny Serracín

Todos los encuentros arrancan a las 7:00 p.m. y definirán, a un solo juego, los últimos boletos a la Ronda de 8.