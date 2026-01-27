Béisbol Juvenil 2026 Deportes -  27 de enero de 2026 - 08:57

Béisbol Juvenil 2026: resultados del lunes 27 de enero, Herrera sobrevive y se juega penúltimo partido

La jornada del lunes del Béisbol Juvenil 2026 sacudió la tabla, apretó la clasificación y dejó el cierre de la ronda regular con sabor a playoffs.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

A falta de una fecha para el cierre de la fase regular del Béisbol Juvenil 2026, cada juego pesa como una final y los resultados del lunes 26 de enero movieron piezas clave en la lucha por los ocho mejores.

Béisbol Juvenil 2026: resultados del lunes 26 de enero

Coclé venció 6-2 a Colón en el JD Arosemena con actuación sólida en ambos lados del juego. Veraguas impuso su ofensiva y superó 7-2 a Bocas del Toro en Santiago, mientras que Panamá Este sacó un triunfo apretado 2-0 ante Darién en Metetí.

El juego más vibrante de la noche se vivió en Chitré, donde Herrera dejó en el terreno a Occidente 10-9 en un duelo cargado de tensión. Panamá Oeste volvió a imponer su ritmo y derrotó 4-2 a Metro en el Rod Carew, consolidándose como el equipo más consistente del torneo. En tanto, Chiriquí dio un paso importante al vencer 5-3 a Los Santos en Las Tablas.

Resultados del lunes 26 de enero.

Tabla de posiciones: nada está escrito

Con estos resultados, Oeste y Coclé siguen marcando el paso, pero detrás de ellos la pelea es feroz. Chiriquí, Metro y Este mantienen opciones claras, mientras que equipos como Herrera, Los Santos y Occidente siguen en plena batalla por no quedarse fuera de la ronda de 8.

La presión es máxima, un error cuesta caro y una victoria puede cambiar todo el panorama.

Béisbol Juvenil 2026: partidos del martes 27 de enero

Todos los partidos arrancan a las 7:00 p.m. y prometen ambiente de playoffs anticipados:

  • P. Metro vs Coclé, Estadio Rod Carew
  • Bocas del Toro vs Los Santos, Estadio Roberto Hernández
  • Colón vs Darién, Estadio Metetí
  • Occidente vs Veraguas, Estadio Omar Torrijos
  • P. Oeste vs P. Este, Estadio José De La Luz Thompson
  • Chiriquí vs Herrera, Estadio Carlos Nieto

En esta jornada se juega más que un partido, se juega el boleto a la siguiente ronda. Aquí ya no hay margen para pestañear.

Partidos del martes 27 de enero.

