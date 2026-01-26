Béisbol Juvenil 2026: resultados del domingo 25 de enero y próximos partidos ya en la recta final

La jornada del domingo 26 de enero en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 dejó movimientos clave en la tabla de posiciones, con Coclé y Panamá Oeste consolidándose en los primeros lugares rumbo a la recta final de la ronda regular.

Béisbol Juvenil 2026: resultados del domingo 25 de enero

Coclé fue contundente al imponerse 15-5 a Darién, mientras Panamá Metro venció 7-3 a Panamá Este. Herrera también celebró tras superar 3-1 a Veraguas, en tanto Panamá Oeste derrotó 10-2 a Colón y Chiriquí se impuso 4-3 a Bocas del Toro. La jornada cerró con triunfo de Los Santos 3-0 sobre Chiriquí Occidente.

SaveClip.App_621152011_18550618813036276_2053628495179521306_n Resultados del domingo 25 de enero. RPC

Así marcha la tabla de posiciones

Luego de 19 jornadas, la lucha por colarse en la ronda de 8, Panamá Oeste, el primer clasificado lidera con marca de 17 victoria y 1 derrota, seguido por Coclé el vigente bicampeón que no dejará esta contienda fácil. Chiriquí y Panamá Metro comparten el tercer puesto, mientras que la lucha por los últimos cupos para la otra fase sigue abierta.

SaveClip.App_621544843_18510087463078896_7692468604856651272_n Tabla de posiciones hasta el domingo 25 de enero. FEDEBEIS

Béisbol Juvenil 2026: partidos del lunes 26 de enero

Todos los partidos están programados para iniciar a las 7:00 p.m.

Coclé vs Colón – Estadio Juan Demóstenes Arosemena

– Estadio Juan Demóstenes Arosemena Bocas del Toro vs Veraguas – Estadio Omar Torrijos

vs Veraguas – Estadio Omar Torrijos Panamá Este vs Darién – Estadio de Metetí

– Estadio de Metetí Chiriquí Occidente vs Herrera – Estadio Claudio Nieto

– Estadio Claudio Nieto Panamá Oeste vs Panamá Metro – Estadio Rod Carew (En vivo por RPC)

– Estadio Rod Carew Chiriquí vs Los Santos – Estadio Roberto Hernández

La fase regular entra en su tramo decisivo y cada juego empieza a valer oro en la carrera por la clasificación.