Béisbol Juvenil 2026: mira los resultados, la tabla y los juegos de este domingo 25 de enero

La temporada 57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros 2026, continúa generando expectativas y emociones tras disputarse la jornada del sábado 24 de enero, según el reporte oficial de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).
Resultados del sábado 24 de enero – Béisbol Juvenil 2026
- Panamá Metro 7-2 Colón - Estadio Nacional Rod Carew
- Panamá Oeste 19-5 Darién - Metetí
- Bocas 0-4 Chiriquí Occidente - Estadio Glorias Deportivas Baruenses
- Herrera 14-2 Panamá Este - Estadio Remón Cantera
Tabla de posiciones
Luego de cinco fechas disputadas, la tabla de posiciones se mantiene de la siguiente manera:
- Panamá Oeste 17 - 16
- Coclé 17 - 14
- Chiriquí 18 - 11
- Panamá Metro 18 - 11
- Panamá Este 18 - 10
- Chiriquí Occidente 18 - 10
- Bocas del Toro ** 16 - 7
- Los Santos 18 - 8
- Herrera 18 - 7
- Darién 18 - 5
- Veraguas 18 - 4
- Colón 18 - 3
Partidos para hoy domingo 11 de enero – sexta jornada
- Coclé vs Darién - Metetí (4:00 pm)
- Panamá Metro vs Panamá Este - Estadio Justino Salinas (4:00 pm)
- Bocas del Toro vs Chiriquí- Estadio Kenny Serracín (7:00 pm)
- Veraguas vs Herrera - Estadio Claudio Nieto (7:00 pm)
- Panamá Oeste vs Colón - Estadio Nacional Rod Carew (7:00 pm)
- Chiriquí Occidente vs Los Santos - Estadio "Roberto "Flaco Bala" Hernández (7:00 pm)