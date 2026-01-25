Béisbol Deportes -  25 de enero de 2026 - 10:43

Béisbol Juvenil 2026: mira los resultados, la tabla y los juegos de este domingo 25 de enero

Consulta los resultados del Béisbol Juvenil 2026, la tabla de posiciones actualizada y los partidos correspondiente a este domingo 25 de enero.

La temporada 57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros 2026, continúa generando expectativas y emociones tras disputarse la jornada del sábado 24 de enero, según el reporte oficial de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Resultados del sábado 24 de enero – Béisbol Juvenil 2026

  • Panamá Metro 7-2 Colón - Estadio Nacional Rod Carew
  • Panamá Oeste 19-5 Darién - Metetí
  • Bocas 0-4 Chiriquí Occidente - Estadio Glorias Deportivas Baruenses
  • Herrera 14-2 Panamá Este - Estadio Remón Cantera

Tabla de posiciones

Luego de cinco fechas disputadas, la tabla de posiciones se mantiene de la siguiente manera:

  • Panamá Oeste 17 - 16
  • Coclé 17 - 14
  • Chiriquí 18 - 11
  • Panamá Metro 18 - 11
  • Panamá Este 18 - 10
  • Chiriquí Occidente 18 - 10
  • Bocas del Toro ** 16 - 7
  • Los Santos 18 - 8
  • Herrera 18 - 7
  • Darién 18 - 5
  • Veraguas 18 - 4
  • Colón 18 - 3

Partidos para hoy domingo 11 de enero – sexta jornada

  • Coclé vs Darién - Metetí (4:00 pm)
  • Panamá Metro vs Panamá Este - Estadio Justino Salinas (4:00 pm)
  • Bocas del Toro vs Chiriquí- Estadio Kenny Serracín (7:00 pm)
  • Veraguas vs Herrera - Estadio Claudio Nieto (7:00 pm)
  • Panamá Oeste vs Colón - Estadio Nacional Rod Carew (7:00 pm)
  • Chiriquí Occidente vs Los Santos - Estadio "Roberto "Flaco Bala" Hernández (7:00 pm)
