Béisbol Juvenil 2026: resultados del jueves 23 de enero, Oeste líder y próximos partidos

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 vivió este jueves 22 de enero una intensa jornada 17, marcada por triunfos contundentes y partidos cerrados que comienzan a definir el panorama rumbo a la siguiente fase del torneo.

Béisbol Juvenil 2026: resultados del jueves 22 de enero

¡La leña roja ardió! Coclé mostró su poder ofensivo al imponerse por abultamiento de carreras 11 por 0 ante Occidente. Bocas del Toro defendió su casa y superó 7 por 3 a Colón. Chiriquí logró una victoria ajustada de 2 carreras por 1 frente a Darién en el Estadio Kenny Serracín, mientras que Panamá Metro venció 7 por 3 a Veraguas en el Omar Torrijos.

En el Estadio Claudio Nieto, los vaqueros de Panamá Oeste derrotaron 8 por 5 a Herrera. Por su parte, los potros de Panamá Este consiguieron un triunfo por la mínima, 1 por 0, ante Los Santos en el Estadio Roberto Hernández.

SaveClip.App_619512317_18549823453036276_6283791098808424349_n Resultados del jueves 22 de enero. RPC

Tabla de posiciones tras jornada del 22 de enero

La tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026 confirma el sólido momento de "Los Vaqueros" de Panamá Oeste, líderes absolutos del campeonato con marca de 15 victorias y apenas una derrota en 16 juegos, rendimiento que ya les aseguró matemáticamente su clasificación a la Ronda de 8.

Muy de cerca aparece "La Leña Roja" de Coclé, que también selló su boleto a la siguiente fase tras una campaña consistente de 13 triunfos y solo 3 reveses, consolidándose como uno de los equipos más regulares del torneo y listos para buscar su tercer campeonato consecutivo. Ambos conjuntos no solo dominan en números, sino que envían un mensaje claro de fortaleza rumbo a la etapa decisiva del campeonato.

SaveClip.App_622207958_18549901561036276_3448378966484014182_n Tabla de posiciones tras jornada del 22 de enero. RPC

Béisbol Juvenil 2026: jornada con tres duelos clave

La acción continúa este viernes 23 de enero con la jornada 18, en la que solo se disputarán tres encuentros, todos programados para iniciar a las 7:00 p.m.

Panamá Este vs Coclé, Estadio Rod Carew Cantera.

Estadio Rod Carew Cantera. Veraguas vs Chiriquí, Estadio J. Goff.

Estadio J. Goff. Los Santos vs Herrera en el Estadio Claudio Nieto.

Estos partidos seguirán definiendo el cierre de la ronda regular.