Béisbol Juvenil 2026 Deportes -  20 de enero de 2026 - 08:33

Béisbol Juvenil 2026: el Rod Carew reabre sus puertas con el duelo entre Metro vs. Los Santos

El estadio Rod Carew reabre sus puertas este martes para recibir el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 con un choque de alto voltaje.

FEDEBEIS
Christopher Perez
Por Christopher Perez

El esperado grito de “Play Ball” volverá a escucharse en el estadio Rod Carew este martes, desde las 7:00 p.m., cuando Panamá Metro y Los Santos se enfrenten en un partido de la ronda regular del 57.º Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, dedicada a las leyendas Darío Agrazal, Benjamín Salamín y David Rivas.

El encuentro marca el regreso oficial del béisbol juvenil al principal coloso deportivo del país, luego de trabajos de adecuación en el área de tribunas, especialmente en los alerones para sombra, con el objetivo de mejorar la experiencia de los aficionados.

Estadio Row Carew
El Rod Carew vuelve a abrir sus puertas

El presidente del Patronato del Estadio Rod Carew, Edwin Cabrera, confirmó a través de la cuenta oficial @estadiorodcarew que el escenario está listo para albergar la temporada 2026.

“Regresa el béisbol al estadio Rod Carew tras una intensa labor del Patronato Nacional del Estadio”, destacó Cabrera, subrayando la importancia de devolverle al público este emblemático recinto.

Agenda cargada para Panamá Metro

Tras el duelo ante Los Santos, Panamá Metro tendrá una seguidilla de partidos como local en el Rod Carew. El miércoles 21 recibirá a Herrera, el sábado 24 se medirá ante Colón, el lunes 26 enfrentará a Panamá Oeste y cerrará esta serie el martes 27 de enero frente a Coclé.

Todos los encuentros están programados para iniciar a las 7:00 p.m., consolidando al Rod Carew como uno de los epicentros del Juvenil 2026.

