Béisbol Juvenil 2026 | Resultados del domingo 18 de enero y próximos partidos

La fecha 14 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 se disputó este domingo 18 de enero, con varios enfrentamientos marcados por el dominio del pitcheo y ofensivas que no dieron tregua en distintos estadios del país.

Resultados de la jornada

La jornada dejó marcadores contundentes y poco espacio para la reacción. Herrera no tuvo piedad y blanqueó a Darién 10-0, mientras Veraguas hizo lo propio ante Colón con un sólido 8-0. El dominio desde el montículo también fue clave para Chiriquí Occidente, que silenció a Panamá Metro con pizarra de 7-0, y para Coclé, que impuso su ritmo frente a Los Santos con idéntico resultado. En un duelo más disputado, Chiriquí sacó ventaja sobre Panamá Este 5-2, apoyado en una ofensiva oportuna.

La lluvia también dijo presente. El choque entre Panamá Oeste y Bocas del Toro quedó interrumpido cuando Oeste mandaba 4-0 en el marcador. El encuentro será reprogramado por FEDEBEIS, en una jornada que confirmó el peso del pitcheo y la profundidad ofensiva de los equipos que siguen marcando el paso en el Juvenil 2026.

Resultados del domingo 18 de enero.

Tabla de posiciones: así va la temporada

Panamá Oeste sigue consolidándose como líder del Béisbol Juvenil 2026 con amplio dominio y mínimo margen de error. Coclé lo sigue de cerca, manteniendo presión constante. En la zona media, Chiriquí, Panamá Este, Los Santos, Occidente y Metro protagonizan una lucha pareja, donde cualquier racha puede cambiar posiciones. En la parte baja, Herrera busca reaccionar, mientras Bocas del Toro, Darién, Colón y Veraguas siguen obligados a mejorar para salir del fondo de la tabla.

Tabla de posiciones hasta el domingo 18 de enero.

Béisbol Juvenil 2026: partidos de la jornada 15

De cara a la jornada del martes 20 de enero de 2026, el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil presenta una cartelera atractiva, con duelos clave que pueden mover la tabla de posiciones. Todos los partidos están programados para las 7:00 p.m.

Próximos enfrentamientos y estadios

Coclé vs Bocas del Toro (En vivo por UNICOS) Estadio Calvin Byron (Changuinola)

Los Santos vs Panamá Metro Estadio Rod Carew (Ciudad de Panamá)

Colón vs Chiriquí Estadio Kenny Serracín (David)

Veraguas vs Panamá Oeste Estadio Justino “Gato Brujo” Salinas (La Chorrera)

Darién vs Chiriquí Occidente Estadio Glorias Deportivas Baruenses (Puerto Armuelles)

Panamá Este vs Herrera Estadio Claudio Nieto (Monagrillo)

Esta jornada será determinante, especialmente para los equipos que pelean en la parte media y baja de la tabla, mientras los líderes buscan mantener su ritmo en la recta decisiva de la fase regular.