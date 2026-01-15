Béisbol Juvenil 2026 | resultados del miércoles 14 de enero, Coclé aprieta y próximos partidos

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 vivió una jornada 11 intensa, con resultados que comienzan a marcar el pulso de la temporada. Panamá Oeste continúa con paso perfecto en la cima, Coclé aprovechó para sumar y Panamá Este se mantiene al acecho, en una tabla que ya empieza a dibujar a los favoritos rumbo a la siguiente fase.

También te puede interesar: Béisbol Juvenil 2026 | resultados del martes 13 de enero, tabla y partidos del miércoles 14 de enero

Béisbol Juvenil 2026: resultados del miércoles 14 de enero

Panamá Oeste volvió a demostrar por qué es el equipo a vencer con su victoria 1-0 ante Chiriquí. Coclé, por su parte, no perdió la oportunidad y superó 4-1 a Bocas del Toro para afianzarse en el tercer puesto y meter presión directa en la lucha por los primeros lugares.

Panamá Metro también dio un golpe importante al imponerse 6-1 sobre Chiriquí Occidente, consolidándose en zona competitiva. Mientras tanto, Panamá Este sacó un triunfo cerrado ante Veraguas (3-2) que le permite mantenerse en la pelea directa por los puestos de privilegio.

La jornada 11 también dejó un partidazo entre Los Santos y Darién, que terminó 7-6 a favor de los santeños, así como el ajustado triunfo de Colón 5-4 sobre Herrera. Cada resultado pesa, cada out cuenta, y el margen de error comienza a reducirse.

SaveClip.App_616459446_18548277718036276_5717395357190684407_n

Tabla de posiciones: así van el campeonato

Con Panamá Oeste sólido en la cima, Coclé y Panamá Este pisándole los talones, y equipos como Panamá Metro y Chiriquí buscando no perder terreno, el campeonato entra en una fase donde la consistencia será clave. La tabla se mueve, las diferencias se acortan y el béisbol juvenil panameño confirma que la competencia está más viva que nunca.

WhatsApp Image 2026-01-15 at 7.47.39 AM Tabla de posiciones hasta el miércoles 14 de enero. FEDEBEIS

Béisbol Juvenil 2026: partidos del viernes 16 de enero

Partidos programados:

Todos los partidos inician a partir de las 7:00 p.m.

Veraguas vs Coclé – Estadio Remón Cantera

– Estadio Remón Cantera Panamá Metro vs Bocas del Toro – Estadio Calvin Byron

– Estadio Calvin Byron Colón vs Herrera – Estadio Claudio Nieto

– Estadio Claudio Nieto Panamá Oeste vs Chiriquí – Estadio Kenny Serracín

– Estadio Kenny Serracín Darién vs Los Santos – Estadio Roberto Hernández

– Estadio Roberto Hernández Panamá Este vs Chiriquí Occidente – Estadio Glorias Deportivas

La jornada del viernes promete candela en todos los frentes. Con varios equipos peleando por la primera posición, cada duelo será una prueba de carácter. Panamá Metro buscará sostener su ritmo ante un Bocas que necesita reaccionar, mientras que Panamá Oeste y Chiriquí protagonizan uno de los choques más esperados de la fecha. También habrá batallas directas en la zona media, donde nadie quiere ceder terreno.