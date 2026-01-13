Béisbol Juvenil 2026: resultados del 12 de enero, tabla de posiciones y partidos del 13 de enero

El torneo del Béisbol Juvenil 2026 sigue encendido y la noche del lunes 12 de enero, en su día 9, regaló batazos, dominio desde el montículo y marcadores que ponen sabor a la pelea por los puestos altos.

También te puede interesar: Béisbol Juvenil 2026: resultados del domingo 11 de enero, Oeste sigue invicto y próximos partidos

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Béisbol Juvenil 2026: resultados del lunes 12 de enero (Día 9)

La noche del lunes dejó señales claras en el campeonato. Panamá Metro mostró carácter al frenar a Bocas del Toro en un duelo intenso, mientras Panamá Oeste continúa jugando un béisbol sólido y efectivo, confirmando que no es casualidad su racha invicta, sumando una victoria más, esta vez frente a Occidente.

En el interior, Coclé volvió a ganar con fórmula clásica: pitcheo y defensa, superando a un Chiriquí que sigue buscando regularidad. Panamá Este mandó un mensaje fuerte con su paliza sobre Los Santos, dejando claro que su ofensiva está encendida y puede ser determinante en la recta clave del torneo.

Herrera respiró con una victoria convincente ante Darién, mientras que Veraguas sorprendió con autoridad, blanqueando a Colón y metiendo presión directa en la tabla baja.

Con varios equipos separados por pocos juegos, el campeonato entra en una etapa donde cada inning pesa, cada error cuesta y cada victoria vale oro.

SaveClip.App_612437399_18547936495036276_7599980450773723391_n

Así marcha la tabla de posiciones

La tabla refleja lo apretado del campeonato, varios equipos separados por apenas uno o dos juegos, con la parte alta al rojo vivo y nadie con margen para relajarse. Cada victoria empieza a pesar y cada derrota duele el doble.

WhatsApp Image 2026-01-13 at 8.09.08 AM Tabla de posiciones hasta el 12 de enero. FEDEBEIS

Béisbol Juvenil 2026: partidos del martes 13 de enero (Día 10)

Se viene otra noche caliente, todos los juegos a las 7:00 p.m., con un duelo televisado que promete candela:

Bocas vs Panamá Oeste — Estadio Mariano Rivera (En vivo por RPC)

— Estadio Mariano Rivera (En vivo por RPC) Occidente vs Coclé — Estadio Remón Cantera

— Estadio Remón Cantera Chiriquí vs Panamá Metro — Estadio Juan Demóstenes Arosemena

— Estadio Juan Demóstenes Arosemena Herrera vs Panamá Este — Estadio J. Thompson

— Estadio J. Thompson Colón vs Los Santos — Estadio Roberto Hernández

— Estadio Roberto Hernández Veraguas vs Darién — Estadio Metetí

La pelota juvenil no da tregua y cada jornada sigue escribiendo su propia historia.